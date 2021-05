Elliot Page: se muestra sin remera tras declararse transgénero y extirparse los pechos

Hace unos meses atrás, el mundo del espectáculo se sorprendía con las declaraciones de quien hasta ese momento era Ellen Page: “Mis pronombres son él / ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí”. De ahí en adelante sería Elliot Page.

En ese momento, la estrella que había brillado en “Juno” y “The Umbrella Academy”, le decía al mundo que es transgénero y cambiaba su nombre a Elliot: “No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente al finalmente amar lo que soy” en un comunicado en el que anunciaba.

En las ultimas horas, Elliot Page volvió a ser noticia porque compartió en su cuenta de Instagram la primera foto mostando el torso sin remera, luego de haberse sometido en marzo pasado, a una operación para extirparse los pechos.

En la foto en la que se lo puede ver con unos tremendos y bien marcados abdominales en el borde de una pileta, Elliot agregó los hastags #transjoy (lo trans es alegre) y #transisbeautiful (lo trans es bonito).

Obviamente que la imagen de Elliot Page cosechó en solo unas horas, más de 2 millones de likes, de parte de sus 5,33 millones de seguidores, que ademas también llenaron de comentarios felicitando al joven.

Ademas, muchos fueron los famosos que felicitaron al actor, como Ritu Arya, la actriz Julianne Moore, Justin Cornwell, Britne Oldford, Mae Martin, y Miley Cyrus, entre varios más aplaudieron la imagen.

Hace un tiempo, cuando Elliot Page revelaba su decisión al mundo desde una histórica portada de la revista “Time”, titulada “I’m fully who I am” (“Soy completamente quien soy”), tambien decía: “Durante mucho tiempo no pude ni mirar una foto de mí mismo”

Ademas agregaba que nunca se había reconocido como el mismo y durante mucho tiempo no podía ni mirar una foto suya. Así fue que tomó la difícil decisión de cambiar de se Ellen Page a ser Elliot Page.