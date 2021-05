Julio de Vido redobló la crítica hacia Alberto Fernández y lo culpó de que Cristina Kirchner esté «desgranando su poder»

Julio De Vido cargó contra Alberto Fernández. Lo criticó de tal forma, que aseguró que el poder de Cristina Fernández de Kirchner en el Gobierno se está «degradando». A su vez, comentó que, en su visión de la situación, «hubo fallas en el proceso de Alberto Fernández para entender la situación del país». De cara al futuro, manifestó que es importante «generar un espacio de discusión más amplio».

Contó en LU 14 Radio Provincia de Santa Cruz, que Néstor Kirchner investigaba todas las variantes antes de tomar una decisión y hablaba con todos para que no haya nadie que no se sienta contenido en la decisión. «Esto hoy en el Gobierno no pasa», comentó De Vido. «El Gobierno pierde peso político y lamentablemente Cristina Kirchner va desgranando su poder», y agregó que «en el proceso de elección de la figura de Alberto en la presidencia, sin equivocarme, hubo algunas fallas en el proceso de entender la situación».

«El problema es que Alberto Fernández no ha construido poder. Le falta poder. El poder político se construye todos los días, desde allí podés crear los equilibrios necesario y/o las correcciones necesarias para que el poder político no se corroa», continuó expresando De Vido. «Si se cae el poder político, se cae toda la confianza y la credibilidad», añadió.

Sobre la actualidad política, indicó que «lo único que hemos tenido desde el 2015 es desposesión. Cada vez hay una mayor apropiación de la riqueza nacional por parte de sectores de la economía concentrados, que en algunos casos como el de Mauricio Macri participan en política», destacó De Vido. Luego volvió a hablarle indirectamente al presidente de la nación, parafraseando a Néstor Kirchner.

«Como decía Néstor, todos los días hay que acostarse con un poquito más de poder del que se tenía a la mañana. Pero no poder para joder a los demás, poder para construir credibilidad en quien te votó, en quien te apoya, y para ganar la voluntad del que no te votó y no te apoya», expresó el ex ministro de Economía y Obras Públicas de Santa Cruz.

¿Cómo ve al partido de cara al futuro?

«En esta nueva etapa tenemos que juntar a todos los compañeros», nombrando a Máximo Kirchner como una de las cabezas que debe integrar esa mesa de discusión, «para generar un espacio de discusión más amplio. Hay que sentarse y conversar entre nosotros cómo vamos a hacer para impulsar a las nuevas generaciones hacia nuestro camino», sentenció De Vido.

Con información de www.elintransigente.com