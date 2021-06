Con duras definiciones, Juan José Gómez Centurión rompió el silencio: “Argentina está destruida”

En medio de un año electoral marcado por la pandemia de coronavirus, el ex candidato a presidente y representante de NOS Argentina, Juan José Gómez Centurión, rompió el silencio en A24 con una dura reflexión sobre la situación política actual. “Argentina está destruida”, señaló en diálogo con Viviana Canosa y afirmó que el Gobierno no tiene un proyecto de país.

“En Argentina no existen problemas reales de solución, lo que existe es la política sobre ese problema y discusión”, expresó Gómez Centurión crítico con el oficialismo y el interbloque Juntos por el Cambio. “Todos los que están en la canchan hablan como si estuvieran en la tribuna”, consideró y opinó sobre las internas en las coaliciones de gobierno: “Son maquinarias electorales”.

En este punto, el ex candidato presidencial afirmó que desde la gestión de Alberto Fernández no tienen un plan de gobierno ni un proyecto a futuro. “No saben qué van a hacer, qué van a decir, no tienen un plan o un proyecto”, remarcó. Entonces, de acuerdo a sus dichos, “el plan de los gobiernos es el poder” y no “un proyecto de país o una proyección de crecimiento”.

Por eso, propuso la necesidad de presentar alternativas y que la población escuche las propuestas de otros partidos. “Arman un tren fantasma de candidatos que llegan sin un proyecto”, indicó sobre las coaliciones. Tras ello, realizó una dura definición de la realidad actual: “Argentina está destruida moral y espiritualmente, es el origen del problema”.

Caso Chocobar

El referente del NOS también opinó sobre la condena a Luis Chocobar, el policía que asesinó a un delincuente luego de que éste acuchillara a un turista en el barrio porteño de La Boca. “Representa el caso típico de lo que ha hecho la política con la policía. Ponerlo de punta de lanza en la calle, mal equipado, mal entrenado, estresado, haciendo horas extras en un sistema de seguridad que es perverso”, completó.

