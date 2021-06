Polémica en Jujuy: de cara a las elecciones, Gerardo Morales hace campaña con la vacunación

Las elecciones provinciales en Jujuy serán en tres semanas y desde el oficialismo jujeño continúan con su campaña de cara a los comicios. Aunque en las últimas horas comenzó a circular por las redes un panfleto utilizado por el gobernador Gerardo Morales, donde une su campaña con la de vacunación, una acción que fue rápidamente criticada por un amplio sector político.

En los flyers se utiliza la imagen del gobernador Gerardo Morales junto con el nombre y número de la lista con que el oficialismo competirá en las elecciones, sumado a la enumeración de los centros de vacunación de la provincia. Además, la foto es la misma que utilizará el partido de Morales en el cuarto oscuro amén de que él no es candidato.

Las denuncias comenzaron en los barrios de San Pedro de Jujuy y San Cayetano, donde vecinos indicaron que militantes del Frente Cambia Jujuy, partido de Morales, entregaron los folletos en distintos puntos de las ciudades. Los panfletos anuncian la realización de «El plan de vacunación Provincial contra el Covid-19, a cargo del Ministerio de Salud de Jujuy», ocultando el trabajo de Nación para la distribución de las mismas.

Desde el Frente Cambia salieron a desmentir dicha situación, ya que comentaron que ese folleto no fue difundido por gente de su espacio político, desconociendo así dicha campaña. «El folleto no fue diseñado ni difundido por nuestro frente», indicaron, pero no comenzarán acciones para sacar de circulación información que puede confundir a los posibles votantes.

¿Cuántos vacunados hay en Jujuy?

De acuerdo a la última actualización del Monitor Público de Vacunación, Jujuy cuenta con 297.356 dosis provistas por el Gobierno nacional. En total fueron aplicadas 245.819, de las cuales 192.202 son de la primera dosis mientas que 53.617 cuentan con el esquema completo. Estos números expresan que es una de las tasas de vacunación más bajas del noroeste argentino

Con información de www.elintransigente.com