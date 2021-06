El drama de Fer Vázquez el líder de Rombai: "Me quebré la espalda, 7 vértebras, el hombro y 3 costillas"

Fer Vázquez, el líder de Rombai, hace pocas semanas fue el protagonista de un feroz accidente vial en Miami que casi le costó la vida. El cantante uruguayo habló del choque y las secuelas que debe afrontar.

"Me siento feliz de haber pasado todo el dolor que pasé y recuperándome", expresó Fernando, que vive en Estados Unidos y le toca atravesar la recuperación solo.

En comunicación con Los Ángeles de la Mañana, Fer Vázquez contó cómo fue el accidente: "Íbamos con unos amigos en el auto, yo iba atrás no iba manejando y por lo que me cuentan mis amigos, un auto pasó en rojo, nos intercepta y chocamos con una columna y dio para mi lado. El fierro dio contra mi y nos salvó".

"Me quebré la espalda, 7 vértebras, el hombro, 3 costillas, me corté el brazo y la cabeza", relató Fer Vázquez, dejando a todos sorprendidos.

"A mis amigos no les pasó nada, sólo a una chica con lesiones parecidas a las mías pero el resto salió ileso. Cuando estaba en el hospital era lo que más me angustiaba y me preocupaba si iba a volver a caminar. Cuando me dijo que sí iba a poder lloré de emoción porque sabía que iban a ser meses de recuperación", agregó.

Cerca del final, Fer Vázquez se enteró en el hospital que tenía covid: "Cuando me internan por el accidente, me entero que tenía covid a pesar de que tenía las dos vacunas. No tenía síntomas, lo pasé leve gracias a Dios. Me tuvieron aislado porque tenía coronavirus y era tedioso", finalizó.