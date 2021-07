“Lo veo muy anti PRO”: Elisa Carrió volvió a calentar la interna de Juntos por el Cambio y fue letal con Facundo Manes

La ex diputada nacional y referente de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, volvió a calentar la interna de Juntos por el Cambio al hablar sobre la candidatura de Facundo Manes al frente de la Unión Cívica Radical (UCR) en la provincia de Buenos Aires de cara a las PASO por las elecciones legislativas 2021. La exlegisladora aseguró que lo ve “muy anti PRO” y prevé que generará discusiones en el radicalismo.

“La unidad es en la diversidad. Tiene que haber una interna civilizada si la hay. Estamos todos trabajando, que todo sea constructivo”, señaló para bajar el tono de las discusiones dentro de la coalición. En un mano a mano con Pablo Sirvén por LN+, manifestó que “la amistad política es muy importante” por eso remarcó que habló con Mauricio Macri y terminamos compartiendo el osteópata”.

Respecto a las candidatas del partido, señaló que la quiere mucho tanto a Patricia Bullrich como a María Eugenia Vidal. Luego, opinó de la llegada de Facundo Manes al radicalismo: “Hay muchos jóvenes que quieren llegar en helicóptero. Yo creo que Manes siente que está llamado a ser presidente en un año”. Picante y letal, la exdiputada marcó su postura al respecto.

“Yo lo veo muy anti PRO, no logra la unidad. Lo que van a tener problemas son los que quieren ser presidentes y son radicales”, agregó entre risas. Con un cigarrillo en la mano y desde su casa también habló de los últimos discursos del presidente Alberto Fernández. “El Presidente está sobrepasado por las circunstancias. Cuando uno se sobrepasa por las circunstancias puede sacar lo mejor o peor de uno”, indicó.

Por último, aseguró que “el Presidente es lo que siempre fue: un guarango. Yo decía los Fernández son muy ordinarios, por Aníbal y Alberto”. Sin nombrar a la Vicepresidenta, Cristiana Fernández de Kirchner, agregó: “Yo no quiero discriminar, no toco a las mujeres”. Por último, aclaró que “la Coalición es una gran familia. Me peleo, me río y me alegro, es una gran familia”.

