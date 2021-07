«Es un delirio»: la respuesta de Walfo Wolff a Cristina Kirchner sobre el Memorándum con Irán

Cristina Fernández de Kirchner se presentó, este viernes, ante la audiencia para determinar qué ocurrirá con la causa por el Memorándum con Irán, y tuvo fuertes críticas hacia el Poder Judicial y la oposición. En ese sentido, el diputado de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff, le dio una respuesta y aseguró que la causa «es un delirio«, por lo que hay que avanzar con la investigación.

«Subí a mis redes un vídeo donde explico por qué el Memorándum en sí mismo es un delirio que debe ser investigado. Hay un montón de irregularidades», aclaró Waldo Wolff en declaraciones con Jonatan Viale en Radio Rivadavia. De esta manera, fue contundente al definir el rol de la vicepresidenta en la causa: «Cristina no es la víctima, lo son las víctimas, sus familiares y el sistema democrático argentino».

En ese sentido, el diputado de Juntos por el Cambio explicó que «no hay un solo testimonio de un funcionario de Cancillería, por el cual establezca que hayan participado de la confección del Memorándum. A Argentina le trajeron el Memorándum armado, no participó de las discusiones». Además, cuestionó que la vicepresidenta haya atacado al juez Borinsky.

«Borinsky es uno de los tres jueces de la causa (junto a Hornos y Figueroa). Encontraron que su mujer es hermana del socio de un dirigente de la DAIA, y dicen que por eso hay lawfare», precisó Waldo Wolff. Por otro lado, indicó que «hacía rato que Cristina Kirchner no me nombraba por cadena nacional. En 2015, me nombró y me causó de traición a la patria. Mi hijo entró en la habitación y me dijo que la presidenta me había acusado de traidor a la patria».

De esta manera, el diputado opositor reveló que «Cristina dijo que yo había denunciado a Rafecas, pero no dijo que logré sancionarlo y que él me llamó por teléfono para apretarme. Denuncié parte de su escritor que entra en contradicciones». Asimismo, agregó que «Rafecas casi confesó que me había intimidado por teléfono y el Consejo de la Magistratura lo sanciona. Nombró a dirigentes de la DAIA».

Con información de www.infobae.com