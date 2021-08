Viotti acusó a Racca de aprovecharse de la pandemia y dice que en Rafaela "no lo conoce nadie"

El joven radical, junto a su compañera "amarilla" Carina Visintini concurrieron a los estudios de ADN, un medio que en los últimos tiempos evita controversias y por ende pierde objetividad.

Casi como en una publinota, Viotti se despachó contra Castellano y Racca.

Por su parte Visintini dio a entender que si Basso no se bajaba, se corría peligro que Viotti quede cuarto. sincericidio de Doña Carina: el ganador, sea hombre o mujer, debería acompañar en segundo lugar con una mujer, entonces eso nos complicaba en cuanto a ...-o nos beneficiaba, según como lo mires- pero podía ser que el que encabece una lista, si no lograba superar al otro, termine siendo cuarto en este caso y no segundo.( N de R: NO VAYA A SUCEDER QUE ALGUIEN TENGA QUE SALIR A TRABAJAR)

LA NOTA

"Son momentos muy difíciles. Si bien los argentinos estamos acostumbrados a vivir en un país con turbulencias, que muchas veces nos quita las ganas o nos tira para abajo, en particular después de un año y medio de pandemia, con muchas malas noticias, en lo cercano a quién le tocó perder un familiar, o vivir momentos duros cuando estaban las cuarentenas más duras y no podíamos ver a nuestros familiares; o todavía hay gente que sigue sufriendo los problemas por no poder trabajar libremente. Hay rubros que siguen estando afectados. Hay gente que se ha fundido, ha perdido el trabajo. Todo eso genera en muchos vecinos cierto decaimiento que hace que termine volcando la bronca con la política en general". El diagnóstico corresponde a Leo Viotti, actual concejal, pero también precandidato por la lista autodeclamada de unidad de Juntos por el Cambio. El referente radical visitó los estudios de Radio ADN junto a Carina Visintini, ex concejal y hoy en cuarto lugar en este espacio. Viotti describía la apatía de la gente por la pandemia y la crisis general, pero también asume que la política hizo méritos para que el descreimiento sea tan alto. "Si bien muchas de estas cosas son generadas por las malas decisiones de la política, y creo que desde el gobierno provincial y nacional se han tomado muchas malas decisiones, también es verdad que una pandemia complica a todo el mundo. Nosotros lo que tratamos de hacer durante toda la pandemia, trabajar, estar lo más cercano posible a los afectados, a los vecinos. Podemos hacer pequeñas gestiones y cositas, que es ahí donde podemos hacer la diferencia" señaló Leonardo Viotti.

EN ÉPOCAS DE PANDEMIA, UN SUBSECRETARIO DE SALUD CANDIDATO

En la entrevista, el concejal radical y precandidato a la renovación fue consultado respecto a la lista que lo tiene a Martín Racca en primer lugar. El médico es actualmente subsecretario de salud del intendente Luis Castellano "Luego de una frase del intendente en un discurso del 25 de mayo, donde dijo que la oposición utilizaba la pandemia para hacer política; y después él utiliza la pandemia para instalar un candidato, siendo el subsecretario de salud quién más visibilidad tomó y lo llevan como candidato. Creo que a mucha gente no le ha gustado", fustigó Viotti.

LA LEY DE PARIDAD PERJUDICÓ EL ARMADO DE JUNTOS POR EL CAMBIO?

A regañadientes, sin micrófono abierto, muchos referentes del sector objetan la ley de paridad, en cuanto le restó posibilidades a unos cuantos pesos pesados , fundamentalmente del espacio PRO. Carina Visintini, respondió en torno a esa cuestión

"Fueron decisiones difíciles, porque el hecho de tener una interna dentro de Juntos por el Cambio implicaba que el ganador, sea hombre o mujer, debería acompañar en segundo lugar con una mujer, entonces eso nos complicaba en cuanto a ...-o nos beneficiaba, según como lo mires- pero podía ser que el que encabece una lista, si no lograba superar al otro, termine siendo cuarto en este caso y no segundo. Digamos que un poco, la ley de paridad nos dio a las mujeres un lugar importante, también generaba eso", completó Visintini.