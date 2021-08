Violenta entradera en un tambo: amenazaron con cortarle los dedos y violar a su mujer

El último domingo, un matrimonio que posee y trabaja un tambo en zona rural de Hipatia (departamento Las Colonias) vivió una madrugada de terror.

Eran las 3:40. Danilo Perassi y su esposa ya estaban ordeñando sus 40 vacas cuando la mujer divisó la presencia de extraños. Estaban encapuchados y armados.

“Quisimos disparar para el campo pero hicimos 10 metros y nos tiraron dos tiros abajo del tambo con una carabina”, comenzó el relato del hombre por LT10.

Entre dos de los delincuentes lo llevaron al dormitorio. Allí, aún débil, sintió otro disparo, mientras amenazaban con cortarle los dedos de la mano. Él les dio el único dinero que tenía en el lugar: 4 mil pesos. Pero ellos querían más, y con una escopeta calibre 28 que hallaron en la vivienda el apuntaban en la boca y los ojos.

Luego, entraron a la habitación de su madre de 92 años, se llevaron 32 mil pesos que le quedaban de la jubilación y la dejaron encerrada.

Durante los 50 minutos que pasaron adentro de la casa recibieron varios llamados telefónicos. Supuestamente, era de su patrón, quien tenía un mensaje para Danilo: “te va a violar a tu mujer y te va a pegar un tiro a vos”, le avisaron los malvivientes.

“Les dije que no tenía más plata. Les entregué todo. Yo soy un tipo que tengo un tambo pequeño de laburo. Es una pequeña explotación. Se vive bien en el campo, no es que me quejo, pero poniendo el lomo. Somos gente de trabajo. Tengo este campito que me lo dejó mi papá y se lo pienso dejar a mis hijos”, expresó, conmovido.

Fuente: Agenciafe