Atropellaron y mataron al exjugador de Independiente Leonel Bottaro: el asesino se dio a la fuga

El exjugador de Independiente Leonel Bottaro, de 36 años, murió el pasado lunes tras ser embestido en la intersección de las calles Debenedetti y Escalada, en el barrio de Sarandí, por un conductor que se dio a la fuga. Familiares y amigos piden testigos del hecho para dar con el conductor del vehículo que arrolló a la víctima, quien murió de manera instantánea.

Leonel Bottaro nació en Lanús el 24 de abril de 1985 y fue promesa de las inferiores de Independiente. Fue Américo Gallego quien lo llevó a la pretemporada del año 2003 e incluso el jugador, que se desempeñaba como marcador central, fue al banco de suplentes en un partido ante San Lorenzo, pero luego sufrió una lesión en la rodilla por la que estuvo tres meses sin jugar.

Esa lesión lo relegó de la consideración del Tolo y recién volvió a ser considerado por José Pastoriza, en el inicio de 2004, cuando fue convocado para realizar la pretemporada con el plantel profesional y fue titular en la primera fecha del Torneo Clausura de ese año, partido que Independiente le ganó 4 a 1 a Estudiantes de La Plata.

Bottaro no logró establecerse como titular y perdió el puesto a manos de Darío Caballero. Solo jugó tres partidos más en el Rojo, en el puesto de marcador de punta, y ya no se lo vio más en la Primera. Ese 2004 terminó jugando en la Reserva del club de Avellaneda, por lo que decidió salir para seguir su carrera en el exterior, donde no le fue bien en sus pruebas en clubes de Dinamarca como Odense y Randers.

Luego de aquello, Bottaro dio vueltas por instituciones como Atlético Argentino de Mendoza, Real Arroyo Seco, Real Mamoré de Bolivia y Deportivo Merlo. Su último registro oficial como futbolista data de 2010, año en el que habría decidido su retiro para dedicarse a su otra pasión, las motos.

Y fue a bordo de una alta cilindrada que murió tras ser embestido por un conductor que se escapó y que ahora es intensamente buscado. Familiares y amigos del ex futbolista convocan a personas que hayan visto lo ocurrido el pasado lunes a dar su testimonio para poder dar con el autor del incidente que terminó con la muerte de Leonel Bottaro, que era padre de una hija, Lola, de quien era gran compañero, y era un ferviente opositor a las picadas de motos pese a su pasión por la velocidad.