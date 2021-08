Racca estaría haciendo campaña con la pandemia. Lo que nos espera por Dios...

El candidato a concejal aún no se enteró que es poco ético estar haciendo campaña y usar su cargo para ello. Demasiado que cobra su sueldo en medio de la campaña restándole mucho tiempo al trabajo, por lo que debería haber pedido licencia y hacer lo que quiera pero no cobrando de todos los rafaelinos. Es cierto que lo mismo tendría que haber pasado con los otros "malandras" que hacen campaña cobrando sus sueldos de concejales o funcionarios públicos, aquí nadie se salva, son todos sinvergüenzas.

Ahora, usar la pandemia como trampolín, ya es demasiado, por lo que ni me quiero imaginar lo que va a hacer cuando le toque entrar al Concejo Municipal. Un verdadero atropello a todas las instituciones, pero como dice un amigo, y no por Racca, sino por quienes lo impulsaron, que se puede esperar de un burro más que una patada.....

Racca debe entender que todo lo que haga se lo vinculará con la campaña y que si no estuvo dispuesto a dejar su cargo y dejar de percibir su sueldo todo se convierte en vidrioso y es motivo de duda, por lo cual quien le aconsejó no tomar licencia, flaco favor le hizo, no ya a su campaña, sino, a su buen nombre y honor.

LA NOTICIA

Este viernes, el subsecretario de Salud, Martín Racca, visitó Rafaela en Acción con el objetivo de capacitar al personal sobre cómo asesorar en el dispositivo móvil a las personas que aún no se inscribieron para recibir la vacuna. El funcionario explicó que “actualmente, ya no quedan personas mayores de 18 años inscriptas para la vacunación, así que si se identifica a una de ellas que no tenga ninguna dosis, se la derivará al Hospital sin inscripción previa ya que necesitamos vacunar a la mayor cantidad de gente”.

Con respecto a la eficacia de la vacuna, resaltó: “Transforma una enfermedad potencialmente mortal en una gripe común y produce una enfermedad tan leve que probablemente no contagie, esto significa que protegemos a nuestra familia. También protege a las actividades sociales, culturales, deportivas, y a la economía. Esto quiere decir que tiene una implicancia en el cuidado de toda la comunidad en general”. Por otro lado, comentó que en otros países se están limitando a las personas que no se vacunaron: “Por ejemplo, no pueden utilizar el transporte público, asistir a un evento deportivo o a un bar. En las recorridas que realizamos, estamos identificando que hay algunos empleadores, empresas y clubes que solicitan la vacunación para desarrollar sus actividades”. “Todas las vacunas son seguras y efectivas. En el Hospital se pueden vacunar por calle Bernardo de Irigoyen, en el horario de 8:00 a 12:00, mayores de 18 años que no tengan ninguna dosis”; agregó Racca. En Rafaela en Acción, “los menores que tienen entre 12 y 18 años y no presentan enfermedades previas, pueden recibir asesoramiento con el personal para anotarse y recibir la vacuna a través de los carteles con el QR que los dirige a la página web”; comentó.

LA POSPANDEMIA, UN DESAFÍO

En su recorrida, el Subsecretario contó que “la pospandemia será un desafío porque no sabemos muy bien con qué nos vamos a encontrar. Básicamente, tenemos la fase aguda, o sea que seguimos en pandemia. Esperamos la cepa Delta. No sabemos cuándo va a terminar y aún hay gente no vacunada”. Con respecto a la etapa que vendrá, “tenemos la cuestión médica que será la atención de las secuelas que deje el COVID y, especialmente, un abordaje de salud mental. Pensemos que todas las políticas que diseñemos a partir de ahora, van a tener esta mirada transversal que nos dejó un aprendizaje para poner a la salud en el primer lugar de la agenda de debate”. Finalmente, remarcó: “Creo que la salud es el tema que va a marcar el ritmo de la agenda política y la discusión en el Concejo. Así que creo que puedo hacer mi aporte desde allí”.

N de R: Racca habla de pospandemia cuando muchos aún no recibimos la segunda dosis y en otros países van por la tercera.

Con información de La Opinión