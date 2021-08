Patricia Bullrich, picante en plena campaña electoral: “Yo era mejor candidata que Vidal”

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sorprendió a todos con su picante respuesta en plena campaña electoral a las PASO 2021 sobre la precandidatura a diputada de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dentro de la coalición Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires. ”Yo era mejor candidata que Vidal”, expresó en un juego televisivo. ¿Se reanuda la interna?

Todo parecía encaminarse a que la titular del PRO iba a ser precandidata a diputada en la Ciudad pero, días antes de la presentación de listas, se bajó de la candidatura y se anunció que iría en representación del partido María Eugenia Vidal. Con ese contexto y de cara a las PASO, las periodistas de TN le preguntaron: “Con el diario del lunes ¿usted era mejor candidata que Vidal?”. Sin pensarlo ni dudas, Bullrich respondió: “Sí”.

“Yo era mejor candidata que Vidal”, manifestó. Luego, dada la sorpresa de las comunicadoras, la exministra aseguró que “hubiera sacado más votos”. “Lo siento, lo veo. Yo he construido una representación profunda y siento que es así. Lo vengo sintiendo hace tiempo”, explicó la presidente del PRO. Igualmente, afirmó: “Yo decidí no estar. No quería ser diputada, no quiero ser diputada”.

En el mismo juego, llamado ‘verdad o consecuencia’, le preguntaron: “¿Sus votantes prefieren a Milei antes que a Vidal?”. A lo que Bullrich respondió que “no”. En este punto, la exministra explicó que “Milei es un candidato interesante” aunque ella votaría a Vidal. “Milei ha puesto un debate sin tener vergüenza, decir yo defiendo el liberalismo y la libertad me parece bueno y sincero”, completó.

Por último, consideró que Horacio Rodríguez Larreta subestimó al kirchnerismo y no cree que el expresidente, Mauricio Macri, haya entregado la conducción de Juntos por el Cambio a “las palomas”. Bullrich también opinó sobre la foto en el cumpleaños de Elisa Carrió en diciembre del 2020. “El 14 de julio estábamos en ASPO, en navidad estábamos en DISPO. La foto del 14 de julio no podíamos salir ni a la esquina de la casa”, comparó con el hecho del presidente.

