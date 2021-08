Ricardo Arjona cantó en el subte de Nueva York y nadie lo reconoció: “Mentiría si dijera que me fue bien”

El reconocido cantante guatemalteco inició su carrera profesional siendo un músico “a la gorra”, y aunque en la actualidad Ricardo Arjona es uno de los artistas latinos más queridos de todos, y con millones de discos vendidos en todo el mundo, el no olvida sus raíces.

Y es que músico compartió en sus redes sociales, sorprendiendo a todos sus seguidores, un video en donde se lo puede ver en el subte de Nueva York a punto de realizar una de sus aclamadas interpretaciones. Sin embargo, nadie lo reconoció.

En su cuenta personal de Instagram el cantante escribió: “Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York”, junto a un video en blanco y negro donde se lo a Ricardo Arjona sentado en una banqueta en una estación afinando su guitarra, él estaba usando unos anteojos negros y tenía un sombrero puestos, mientras algunas personas pasan a su alrededor sin saber de quien se trataba.

Y aunque comenzó a tocar, no hubo alguien que le haya prestado atención, es más los pasajeros estaban más atentos a lo que anunciaban por el altoparlante que al artista callejero, que era el propio Ricardo Arjona.

A pesar de que no fue reconocido, el cantante puede decir que volvió a vivir por algunas horas el ser un artista callejero. Es más, según publicó el mismo, tuvo un momento muy particular con una mujer de origen mexicano: “Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito”, lo cual le sumo humor a la anécdota del músico.

Apenas subió el posteo, sus fanáticos comenzaron a llenarlo de “me gustas”, actualmente tiene más de 184 mil likes, y miles de comentarios apoyando al músico.