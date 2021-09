Flor de la V estalló sin filtro contra Alex Caniggia: “Este pibe no sabe lo que es llenar la heladera”

Similar a su partida de MasterChef Celebrity, la salida de Alex Caniggia de Polémica en el bar tiene varias versiones. Mientras su representante sostiene que se fue porque finalizaba el contrato, desde la producción del programa sostienen que el mediático fue despedido. En medio de toda la polémica, Flor de la V no se quedó callada y apuntó fulminante contra el hijo de Mariana Nannis.

En este sentido, la panelista de A la tarde comenzó su descargo dirigiéndose directamente a Gustavo Sofovich, productor del programa: “Primero, quiero felicitar a Gustavo Sofovich. ¡Este aplauso desde acá! Esto es un ejemplo”. Luego, con una indignación que ascendía en su tono de voz, Flor de la V lanzó: “Que venga gente que quiera trabajar. ¡No puedo creer que se le siga dando lugar a una persona como esta!”.

Sin embargo, se encargó de aclarar que no estaba opinando sobre Alex en cuanto a su persona diciendo que no sabe si es un “chico bueno o malo”. No obstante, sí criticó su ética al momento de trabajar: “Esto es un sacerdocio, nosotros venimos todos los días y esto es un laburo. Pasa con mucha gente últimamente del espectáculo y en el teatro”.



Respecto a esto último, Flor de la V apuntó con varias figuras reconocidas de la actualidad, quienes en su opinión no toman en serio el trabajo. “Gente que te dicen ‘no puedo venir el viernes porque tengo que hacer tal cosa, una changuita o una presencia’. ¡Una presencia!”, remarcó con una furia visible. “Lamentablemente muchos productores lo aceptan porque, supuestamente, esta gente mide, tiene seguidores. ¡A fanculo! ¡A la casa!”, agregó.

Hacia el final de su descargo, la panelista sostuvo que Alex se muestra despreocupado porque “no tiene que llenar la heladera”. “Este pibe, en particular, nunca lo hizo porque tiene, gracias a Dios, padres que lo pueden mantener. Por eso se toma esa libertad y hay muchísima gente que le encantaría ocupar ese lugar. ¡Es una vergüenza!”, concluyó.