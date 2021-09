La historia detrás de la exchica Playboy que se casó con un jeque árabe y la detuvieron con 35 paquetes de cocaína

La exchica Playboy, Afroditi Barba es una de las grandes celebrities de Grecia. Atractiva, millonaria y famosa, la sex symbol de 31 años tuvo un vuelco rotundo en su vida el pasado sábado, cuando fue detenida con más de 30 paquetes de cocaína escondidos debajo del asiento de su auto.

La griega circulaba en su imponente Range Rover negro por las calles de Glyfada, una zona exclusiva a las afueras de Atenas, cuando un control policial de rutina le pidió que se detuviera. No pudo responder con exactitud a las preguntas rutinarias, se puso nerviosa, se mostró torpe y los agentes sospecharon.

La hicieron bajar del auto. Y la exchica Playboy no logró ocultar su pánico, se puso a hacer llamados telefónicos y los policías procedieron a registrar el vehículo. Tenía 35 paquetes de cocaína escondidos debajo del asiento del conductor y de inmediato fue detenida por la policía.



Sin embargo, la modelo negó todo. Dijo que no sabía nada sobre las drogas, y su abogado Andreas Theodoropoulos, indicó al sitio To Vima que había sido engañada por personas “hostiles” para dañar su carrera.

Su defensa trata de llevar el caso hacia su ex marido, un magnate árabe del que se separó en medio de un escándalo mediático, solo un año después de su casamiento. Tras el divorcio el amor se convirtió en guerra con acusaciones de violencia de género, daño psicológico y reclamos económicos.

A través de un comunicado, las autoridades policiales griegas aseguraron que “Después de indicarle a la conductora que se detuviera, ella parecía muy preocupada y en pánico. Su comportamiento se consideró particularmente sospechoso, por lo que decidimos registrar el vehículo”.

‘Luego registramos el vehículo y localizamos una bolsa de plástico que contenía 35 paquetes de nailon idénticos con un peso bruto total de 33,1 gramos, posiblemente cocaína, escondida debajo del asiento del conductor’’.

En tanto, este jueves la modelo Playboy se presentó ante la justicia para defenderse, pero sin éxito, ya que tanto el juez como el fiscal no creyeron sus argumentos de inocencia y determinaron que continúe en prisión.