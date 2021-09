A los 56 años, “Marcela” de Betty, la fea, se animó a una bikini “sin filtros”

Todos conocen a Natalia Ramírez. La actriz es muy reconocida a escala internacional luego de su destacable performance como Marcela en “Betty, la fea”. Es gracias a sus muchos años de trabajo en el ámbito televisivo que ella consiguió acumular muchísimos seguidores en sus redes sociales. Ellos aprovechan toda oportunidad para manifestarle su apoyo y hacerle saber lo espléndida que se ve.

Eso mismo ocurrió pocas horas atrás, cuando la actriz de “Betty, la fea”, subió una escandalosa foto a su perfil de Instagram. La postal consiguió que Natalia Ramírez se volviera una sensación en toda la interfaz de la web ya que a sus 56 años se negó a esconder su cuerpo cuando el calor hubo llegado. Vistiendo una bikini azul, la artista se mostró muy contenta por la figura que tiene el orgullo de lucir a su edad.

Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar y sus admiradores se manifestaron a favor del entusiasmo de la colombiana. Elogiando desde su cuerpo hasta su talento y actitud, los fans de la actriz no escatimaron en piropos para subirle el autoestima. Así, entre los mensajes más destacables que recibió la morocha se encuentran: “Te ves divina y parece que no te pasan los años”, “Me encantaría tener un cuerpo como el tuyo, pero con 25 parezco ya como de 70″, “Vas a ser la próxima Amparo Grisales” y “¡estás de infarto!”, entre otros.

También cabe mencionar que la actriz de “Betty, la fea” está vacacionando en Hawái mientras aprovecha el tiempo para recuperar energías tras su ardua labor. Hospedada en el hotel Rainbow Tower Waikiki, esta instalación es una de las más populares entre quienes visitan las islas estadounidenses, tanto por su privilegiada ubicación como por la vista envidiable con puntos altísimos para observar el mar.