El desafiante posteo de la novia de Mario Casas tras los rumores que lo vincularon con la China Suárez

Pese a que la separación de la China Suárez y Benjamín Vicuña tomó lugar hace más de un mes, las noticias sobre los protagonistas y sus vidas personales no paran de emerger. Actualmente, el actor chileno se encuentra en Argentina en el rodaje de algunos proyectos que verán la luz en el corto plazo, mientras que la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio viajó a España para trabajar junto a Álvaro Morte.

Sin embargo, desde que llegó a suelo europeo las versiones de un nuevo compañero romántico para la China Suárez arrasaron en todos los medios. De ese modo, pocos días atrás se la vinculó con Mario Casas, el galán español que tanta gente admira por su talento y por su indiscutible encanto. Todo se debió a una serie de interacciones en las redes sociales, donde por medio de ‘me gustas’, ambos se hicieron saber que sabían de la presencia del otro.

Fue Rodrigo Lussich quien catalogó como un “depredador serial” a Mario Casas, quien es mundialmente conocido como un “sex symbol”. Entre las obras más destacables del artista se encuentran “El Camino de los Ingleses”, “Fuga de Cerebros” y “Mentiras y Gordas”.

Aún así, de cara a las versiones que aseguran que un romance está surgiendo entre la China Suárez y Casas, la novia del actor no se quedó callada y se hizo presente por medio de las instastories para comunicar su disgusto. Desiré Cordero, la modelo con la que sale el español y que además fue novia del Tucu Correa, había sido fotografiada con el galán y escribió en Instagram: “Dejen de inventar y dejen ser feliz”, señaló, picante junto a un emoji de un beso.

En un pasado, Desiré también fue relacionada con Cristiano Ronaldo, pero no pudo reprimir su desencanto frente a las versiones de affaire entre su novio y la ex Casi Ángeles.