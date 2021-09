Lali González habló de lo que vive el elenco de La 1-5/18 durante las grabaciones: “Tenemos miedo”

Apenas se lanzó La 1-5/18, la nueva novela con el sello de Adrián Suar que representó la vuelta de la ficción argentina. En consecuencia, todos los ojos se posaron sobre el elenco, dentro de quienes se encuentra Lali González, la actriz de Paraguay que interpreta a “Rita”.

De inmediato, la historia de esta mujer que busca desesperadamente a su hijo que dio en adopción, conquistó a los espectadores y le dio a Lali el lugar de favorita. Invitada a la mesaza que anfitriona Juana Viale, la artista habló de lo que significa para ella este papel y cómo es grabar la tira.

“Me toca muy fuerte, porque yo estoy transitando un momento de mamá primeriza, y me lleva a un lugar muy sensible, muy fuerte”, afirmó Lali, que tiene 34 años. En marzo, se instaló en la Argentina con su hija de dos años cuando quedó seleccionada para ser parte del éxito de El Trece.



Lali está feliz con su trabajo, pero dejó en claro que para ella no es nada fácil rodar esta ficción, particularmente por el marco actual. “Ya el contexto en el que venimos a trabajar en pandemia a otro país, ya es sensible”, expresó en Almorzando con Mirtha Legrand.

En esa misma línea, agregó que tienen miedo ya que están pasando por días de rodaje en donde su trabajo no sólo es energético sino corporal, “en donde estamos todos juntos y no sabemos qué te puede tocar mañana: si vas a contagiarte, si vas a estar de pie”, señaló.

Lali contó que se vino al país con su nena y con la niñera, “la segunda mamá” de su hija, y que su pareja va y viene. “Llegué el 30 de marzo y ya van a ser casi seis meses, un montón”. A la vez, indicó que lo que más le preocupa no es el rating sino las complicaciones en la frontera por las políticas sanitarias.

“Me dificulta ir a ver a mi familia, y yo soy familiera, muy amiguera, extraño a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos”, se lamentó Lali, sobre sus seres queridos que quedaron en su tierra.