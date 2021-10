El mensaje de Wanda Nara por el partido de fútbol de su hijo: “¿Las horas de espera cuentan como buena madre?”

Indiscutiblemente, Wanda Nara es una de las argentinas más famosas y más queridas en todo el mundo. La modelo y empresaria no deja de generar repercusión a raíz de cada uno de sus dichos, y es que con su amplia trayectoria en el mundo del espectáculo, ella logró posicionarse como una de las influencers más destacadas. Con más de 8 millones de seguidores, la rubia disfruta mostrando cada uno de sus looks, además de subir fotos y videos que dejan ver cómo vive su día a día

Mamá de cinco hijos, Wanda Nara es indiscutiblemente una diva más. Desde hace varios años que la mediática está casada con Mauro Icardi, el futbolista que actualmente se desempeña como jugador en el Paris Saint-Germain junto a Lionel Messi y otros exitosísimos deportistas reconocidos a nivel mundial. En este marco, ella no deja de compartir postales de lo que vive junto a su familia tanto en producciones de fotos y eventos, hasta para mostrar sus looks.

Cabe destacar que indiscutiblemente, Instagram es la red social predilecta de Wanda Nara, en donde se muestra más que activa y aprovecha el espacio para dialogar e interactuar con sus seguidores. En base a esto, los comentarios con mensajes halagadores no dejan de llegarle a la rubia, y es que todas y cada una de sus publicaciones la posicionan entre las últimas tendencias.

Así, ella mostró en sus historias cuando llevó a su hijo Valentino a sus prácticas de fútbol. Desde el campo de deportes, ella posó desde el auto mientras miraba desde lejos cómo el hijo que tuvo con Maxi López, practicaba con sus compañeros. Así, ella remarcó que siempre permanecerá firme junto a sus hijos apoyándolos para que cumplan sus sueños: “¿Las horas de espera cuentan como buena madre? ¿Y las noches que no dormí? Y todo lo que repetiría por ellos... ¡Dale bomber!