Efectos colaterales: aseguran que la China Suárez está con problemas laborales por su mala imagen tras el escándalo

Después de la explosión por el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la China Suárez fue confirmada como la tercera en discordia en la ruptura. Filtraciones de chats entre la China e Icardi, indirectas en sus redes y algunas otras pistas redondearon una hipótesis inapelable para muchos: la actriz estuvo en las raíces de la separación, y con un rol cuasi protagónico.

Lo cierto es que la China Suárez comenzó a sufrir los “efectos colaterales” de la magnificación del escándalo. La actriz empezó a ser afectada por la situación en el ámbito laboral, trascendiendo así el drama más allá de su vida personal.

En el ciclo A la tarde (América TV), conducido por Karina Mazzocco, se reveló información importante al respecto. Florencia de la V, panelista en el programa vespertino de espectáculos, confirmó que la China Suárez está siendo afectada en cuanto a lo laboral por el escándalo.

“Se le están cayendo algunos contratos que supuestamente tenía con las marcas pactadas. Ella llegó a Europa y lo primero que hizo fue ir a San Sebastián que fue por Versace y es lo que nosotras creíamos era que llegó, pero en realidad invirtió y se lo compró todo”, explicó Flor.



El comunicado más esperado

En sus redes sociales, la China rompió el silencio con un comunicado sobre el escándalo. En un largo escrito publicado en sus historias de Instagram, la actriz se defendió de las acusaciones.

“Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué. Pero no voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son usadas y juzgadas siempre, de las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones, que después saben bien esconder”, explicó.

Suárez advirtió que los medios y personas “lucrando a costa de mi vida personal y mi carrera artística” serán intimados por “reproducción de información falsa, maliciosa y con fines de reproducir violencia de género mediática hacia mí”.