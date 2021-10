El Atlético que se viene

Gonzalo Román Del Bono será el técnico interino de Atlético de Rafaela, por lo menos para hacerse cargo del equipo hasta el final de la temporada 2021 de la Primera Nacional, que para la ‘Crema’ le quedan sólo tres capítulos.

La renuncia de Walter Otta tras la derrota del último viernes en Mendoza aceleró algunos tiempos en la dirigencia albiceleste que ahora se encuentran abocados en la búsqueda de su reemplazante.

¿Qué entrenador se buscará? Aún no se han dado nombres pero probablemente la búsqueda se incline por alguien de la ‘casa’, que tenga el reconocimiento de los hinchas, que tan ‘golpeados’ están tras la pésima campaña que viene desarrollando Atlético en el actual torneo.

Para las fechas que quedan, All Boys, Guillermo Brown de Puerto Madryn y Brown de Adrogué, el encargado de dirigir al equipo será Del Bono, quien se venía desempeñando como coordinador general de Inferiores, y también integraba el cuerpo técnico de Otta como ayudante de campo.

Junto a Gonzalo trabajarán Franco Mendoza, Juan Sabia y el profe Eduardo ‘Gare’ Gentile.

La ‘Crema’ jugará el próximo viernes ante All Boys en el Monumental de Alberdi, juego que comenzará a las 21hs. Luego volverá a ser local, del elenco de Madryn y cerrará en Adrogué.



LOS RESULTADOS DE LA FECHA

ZONA A. Sábado 23/10. Estudiantes BA 5 vs Mitre (SdE) 0, Tigre 1 vs Chacarita 0, Agropecuario 3 vs Almirante Brown 1, Alvarado 1 - Atlanta 0. Domingo 24/10. Quilmes 3 vs Nueva Chicago 1, Dep. Maipú 0 vs San Martín (T) 2. Lunes 25/10. 21 hs. Estudiantes RC vs Riestra (Lucas Novelli), 21.05 hs. (TV) Temperley vs Belgrano (Yael Falcon Pérez).

ZONA B. Viernes 22/10. Güemes (SdE) 3 vs Santamarina 0, Independiente Rivadavia 3 vs Atlético de Rafaela 2. Sábado 23/10. Tristán Suárez 1 vs Villa Dálmine 1, Barracas Central 0 vs Brown (PM) 0, All Boys 1 vs Almagro 1, Dep. Morón 3 vs Def. de Belgrano 0. Domingo 24/10. Gimnasia (J) 1 vs San Martín (SJ) 0. Lunes 25/10. 20 hs Instituto vs Brown (A) (Rodrigo Rivero). Martes 26/10. 21.10hs (TV) Ferro vs San Telmo (Nicolás Ramírez).

Fuente: https://diariolaopinion.com.ar/