Los escalofriantes números que ponen en alerta al Frente de Todos a semanas de las elecciones legislativas

El asesor político Raúl Timerman mostró anoche el resultado de las últimas encuestas que pone en alerta al Frente de Todos en a maratónica carrera por conseguir votos antes de las elecciones legislativas 2021. En esa línea, señaló lo que ocurre en el Chaco con el plan “casa por casa” y en la provincia de Buenos Aires con números que provocan mucha preocupación.

“Gustavo Martínez, el intendente de Resistencia, escuchó el tema de casa por casa y barrio por barrio. Va con los militantes”, expresó Timerman en el clásico segmento de C5N llamado ‘Pica pica’. El analista sostuvo que es bueno porque el jefe comunal y el gobernador se pusieron la campaña al hombro y salen a buscar votos. El Frente de Todos en las PASO del 2019 sacó el 52% en la provincia y ahora sacó el 25%.

Sin embargo, aclaró que Juntos sumó también. Para Timerman, el impacto de la pandemia de coronavirus en la ciudad de Resistencia y la falta de asistencia en un primer momento por parte del estado provocó el alejamiento del votante. “Perdió contacto con la gente y ahora lo están recuperando. Dividieron el trabajo con Capitanich y trabajan orgánicamente”, completó.

En cuanto a las encuestas en la provincia de Buenos Aires, dio los números de dos de ellas en las que Juntos ganaría con 5 puntos de diferencia. “Se mantiene estable alrededor de 2.5 a favor de Juntos, se achicó. Se había achicado más al principio y ahora subió. Y otra de Federico González es una diferencia mayor: 36,4 a 31,8% a favor de Juntos por el Cambio”, expresó el analista.

No obstante, pidió no confundir lo que miden encuestas con lo que ocurre en las elecciones porque en la general no se consideran los votos en blanco y nulos. Si el resultado fuera como en ese caso, la diferencia sería de 42,9% a 37,4% serían 5,5 puntos de distancia. “Da la impresión que sigue más o menos igual que en las PASO y la realidad no habría motivo para que cambie”, completó.

