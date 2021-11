El duro relato de Celina Rucci sobre la leucemia que tuvo en plena pandemia: “Me dijeron que tal vez no zafaba”

Celina Rucci estuvo invitada en el programa “Debo Decir” donde recordó el duro momento que atravesó al ser diagnosticada de leucemia en plena pandemia. La actriz aseguró no tenerle miedo a la muerte y la importancia de aprovechar cada oportunidad para vivir a pleno.

En el programa Luis Novaresio indagó entre sus invitados si tenían miedo a la muerte. Sin dudarlo Celina Rucci planteó: “¿Cómo le voy a tener miedo a algo que nadie puede escaparse?”. Y detalló que su temor es a vivir mal o bien, “desaprovechar mis años de vida siendo infeliz, viviendo en lugares donde no me acepten como soy”.Dicha postura, le permitió sobrellevar el diagnóstico de leucemia que recibió en medio de la pandemia. De hecho, Celina Rucci reconoció que “me dijeron que tal vez del cáncer no zafaba”. Frente a dicha situación, “yo pregunté si tenía cura y si había un tratamiento porque había una posibilidad de que me digan es terminal y ahí no me iba a encerrar lo que me quede en un hospital”, aseguró.



Segura de la importancia de vivir cada momento, la modelo reconoció que no sabe cómo hubiera reaccionado ante un diagnóstico de cáncer terminal. Sin embargo, planteó que “seguro que encerrarme a llorar no lo iba a hacer, pero si hay una mínima esperanza, a vivirla”. A su vez, reconoció que durante mucho tiempo mantuvo su diagnóstico en privado y al darlo a conocer tuvo una gran repercusión, dado que muchos seguidores le hacían diversas consultas sobre la enfermedad.

Por tal motivo, Celina Rucci planteó la importancia de hacerse controles anuales. “Yo nunca me enfermé en mi vida, hice 10 temporadas de teatro y no falté un sólo día. Nunca pisé un hospital salvo para parir y un chequeo anual”, detalló. Pese a la fortaleza que siempre tuvo, “un día fui y ese mismo día me internaron con leucemia aguda y así es la vida”.

Al ser consultada sobre posibles síntomas, la actriz reconoció que solo tenía unos moretones pero la anemia no la notaba, de modo que “la leucemia puede ser muy silenciosa”, advirtió. Y a modo de consejo, aseguró que “el mejor referente es un chequeo anual”.

Fuente: la100.cienradios.com