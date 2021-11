El gesto de Leonardo Ponzio con los familiares del kiosquero asesinado en Ramos Mejía

En medio de un dolor imposible de dimensionar, los familiares Roberto Sabo, el kiosquero asesinado el domingo en Ramos Mejía, recibieron un pequeño mimo por parte de Leonardo Ponzio, futbolista de River. El ídolo del Millonario envió un video al hijo de la víctima para enviarle las condolencias en este momento difícil.

“Todos somos hincha de River y mi nieto habló con Ponzio. Mi hijo quería que lleven sus cenizas a la cancha”, señaló Pedro, padre de Roberto Sabo, en diálogo con los periodistas que se acercaron a la cochería Pache, donde se encuentran los restos del hombre de 48 años, que murió el domingo tras recibir cuatro balazos.

A su vez, contó: “Pasamos una mala noche. No hay vuelta atrás. Lo único que me tiene en pie es la gente que vimos anoche en Ramos acompañándonos. Hoy fui al kiosco y vi que la gente para y deja flores. Me quedo con que mi hijo era una buena persona”.



Kiosquero asesinado en Ramos Mejía: el local se transformó en un muro de reclamos y pedidos de justicia

“Sé que muchos son clientes y lo querían mucho. El que quiera pasar a despedirlo y dejarle un mensaje es más que bienvenido”, señaló Nicolás, hijo de Roberto Sabo, en una nota difundida a través de las redes sociales.

Los primeros en arribar a la casa velatoria fueron los familiares directos de Sabo: sus hijos, esposa, ex, padres y hermana. Con el correr de la tarde se fueron acercando algunos amigos y vecinos. Y también dijo presente Juan Carlos Blumberg, padre de Axel, joven secuestrado y posteriormente asesinado en 2004. La cochería donde despiden los restos de Sabo está ubicada a pocos metros del cementerio donde desde el miércoles por la mañana descansarán sus restos.

Mientras tanto, vecinos y clientes se acercaron al comercio y dejaron diversos mensajes colgados junto a la persiana baja. “Justicia por Roberto”, se repetía en varios carteles. “Roberto Sabo, condenado a muerte. Delito: trabajar”, señalaba otro. “Morir por trabajar: ¿hasta cuándo?”, se preguntaba uno más. Otros contenían mensajes con insultos y pedidos de renuncia para Fernando Espinoza, intendente de La Matanza.

Fuente: TN