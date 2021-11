Susana Giménez habló sobre los problemas de convivencia que tiene con Lucía Celasco

Susana Giménez volvió a la televisión de la mano de Marley y sus viajes por el mundo. Actualmente la dupla televisiva se encuentra en Miami donde la diva tiene una lujosa casa.

En la entrega del miércoles, Susana habló de cómo vive, en particular se refirió a su nieta Lucía Celasco, quien se está quedando con ella en su casa. La diva habló de la convivencia y lanzó un reclamo para la joven por lo desordenada que es.

Lucía Celasco acaba de inaugurar una sucursal de su marca "Lovely Denim", y por eso se está quedando junto a su socia en la casa de la diva. “Es la única de la familia, aparte de mí, que va a trabajar”, dijo Susana aunque admitió que le pidió que se alquile un departamento.

“Que no se alquile uno de 4 mil dólares por mes, porque lo tienen que pagar ella y su socia, pero quiero que se vaya de casa. Le pido todos los días y no se va”, dijo Susana entre risas.

“Ya me quemaron la pava francesa. ¿Viste la potencia que tiene el gas acá? ¡Enseguida te hierve! La dejaron como en Buenos Aires y me la quemó”, se quejó la diva.

Luego, Giménez relató los pormenores de la convivencia. “(La casa tiene) Dos dormitorios arriba y uno abajo que tiene un sillón cama, que Lucía lo abre y nunca más lo cierra. No saca las valijas, no cuelga la ropa. El placard son las valijas. Yo soy una maniática que me paso limpiando todo, y hoy pasé la aspiradora”, cerró la diva.



El gesto de Susana Giménez con Wanda Nara en medio del escándalo con Mauro Icardi

La diva de los teléfonos tendrá el privilegio de escuchar la verdad de la boca de la mismísima Wanda en una entrevista que todos esperan.

En medio de esta situación, Susana tuvo un hermoso gesto hacia Nara al enviarle un hermoso ramo de flores que la modelo compartió en sus historias de Instagram con un gran agradecimiento.

"Hermosa sorpresa. Gracias amiga por tus palabras, consejos y amor hacia mi familia", escribió Wanda destacando el arreglo floral. "Nos vemos", agregó en su mensaje.

