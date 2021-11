La China Suárez habló por primera vez del escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi: “Había gente dándome el pésame”

Este lunes, después de mucho esperarlo, La China Suárez rompió el silencio por primera vez tras el escandalo que la tuvo involucrada dentro del famoso “Wandagate”, siendo la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

En el mano a mano que tuvo con Alejandro Fantino en Star+, aseguró que durante los días que duró la polémica recibió extraños mensajes por redes sociales. “La gente me escribía dándome el pésame”, señaló.

Lo primero que busco saber el conductor fue si su descargo se había politizado. A lo que La China le respondió, tajante, que “no hay una persona menos política que ella”. Acto seguido, Fantino consultó si Actrices Argentinas estuvo detrás de su comunicado para defenderse del escándalo. “No, nunca estuve en contacto con ellas (Actrices Argentinas); tengo alguna amiga ahí pero nunca me llamaron”, respondió.



“Creo que estamos muy susceptibles en general, está este tema de la cancelación. Cancelan a todo el mundo. La pasé mal. No tan mal como pensaron”, dijo y lanzó que había personas escribiéndole en un tono hasta sombrío: “Había gente dándome el pésame; la gente veía que si le pasaba esa situación (estarían como para recibir el pésame)”, afirmó La China al hablar de la famosa “grieta” que se formó en redes con el team Wanda o team China.

Ante esto, Fantino quiso saber si la actriz se mostraba siempre con paciencia, tal cual lo estaba haciendo en la entrevista. A lo que sumó: “Tengo mucha paciencia, pero fue gracias a la maternidad”, agregó y apuntó a las redes sociales: “Son un tacho de basura para mucha gente. Quizás no tienen que ver conmigo, nunca me put...aron en la calle, ahora tampoco, la calle es muy buena conmigo y los que me conocen me quieren”.

Por último, cuando el conductor de “Animales Sueltos” le preguntó a Suárez sobre cómo vivía la repercusión de ser parte de un escándalo, ella señaló: “Entendí que siempre se va a hablar. No es el precio de la fama, porque siempre odié esa frase, pero si es el precio de vivir en libertad. No me importa el qué dirán. Tengo los pies sobre la tierra”, sentenciando que no hay nada más importante para ella que sus hijos y tener salud. El resto se puede arreglar.

Fuente: la100.cienradios.com