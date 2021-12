El desesperante motivo que podría arruinar la Navidad de la reina Máxima

En pocas horas comenzaremos a transitar el mes de diciembre, y eso significa que cada vez falta menos para que lleguen las fiestas de fin de año. De esta manera, las familias están anticipando los preparativos para saber dónde y con quién disfrutar la época, y la Reina Máxima y su familia no hizo una excepción.

Sin embargo, no todas las casas reales hacen públicos los planes que tienen para pasar las fiestas, y esta misma es la razón por la que la Reina Máxima y Guillermo de Holanda no revelaron qué es lo que harán. Aún así, se sabe que hubo ocasiones en las que junto con sus hijas, visitaron Argentina para festejar las celebraciones de fin de año, aunque la situación actual de Países Bajos no estaría facilitando una retirada por parte de la realeza.

En este sentido, la Reina Máxima y su familia aún palpitan una próxima visita de estado a Grecia en el 14 de diciembre debido a las restricciones por el coronavirus, razón por la que se estaría descartando que visiten Argentina para reencontrarse con los seres queridos de Zorreguieta. Esto se debe principalmente a su rol como familia real, y es que deben dar el ejemplo a la población de la lucha por la preservación de la salud en el marco por el rebrote de coronavirus que se está viviendo en varios países del mundo.

Así, se considera que el palacio Huis ten Bosch va a ser el centro de reunión de la familia de la Reina Máxima, a lo que además podría sumarse la presencia de la princesa Beatriz, aunque sin sus hijos. La razón de esta medida es que el gobierno neerlandés ya indicó a los ciudadanos que para las fiestas sólo se podrá invitar a los domicilios particulares a un máximo de cuatro personas.

Fuente: la100.cienradios.com