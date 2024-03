Camila Homs confirmó su compromiso con José Sosa con una misteriosa foto

Camila Homs se hizo conocida al ser la novia de Rodrigo De Paul cuando este comenzó a jugar en la selección argentina, también conocida como la “Scaloneta”. Juntos, tuvieron dos hijos: Francesca, en 2019, y Bautista, en 2021. A los pocos meses del nacimiento de su hijo, Rodrigo y Camila se separaron y el jugador de fútbol inició su famoso romance con Tini Stoessel.

A su vez, Camila Homs pudo sanar las heridas que le quedaron tras su ruptura con Rodrigo y comenzó una relación con José “El Principito” Sosa, otro jugador de fútbol, que radica en Estudiantes de La Plata. “Convivencia, están a full, súper enamorados, no para de crecer esta pareja. Se fueron a vivir juntos a Hudson, José Sosa y Cami Homs, viento en popa esta pareja”, había anticipado Estefi Berardi.

Recientemente, Cami Homs decidió subir una historia de Instagram junto a su pareja. Mientras él manejaba, ella decidió colocar una de sus manos encima de la de él, apoyada en su regazo. En la mano de la mediática se notaba un anillo con perlas, justo en su dedo anular, lo que los acerca a los rumores que indican que están comprometidos.

Camila Homs y José Sosa están atravesando un hermoso momento en su relación. “Estoy muy enamorada y quiero todo con él”, declaró hace unos meses la influencer, después de haber asistido a un casamiento juntos. “El amor llegó en un momento en el que no me lo esperaba y me hace recontra bien, cuando decís: ‘No, ya está, basta’. Te das por vencida y ahí llegó”, concluyó Homs.

Fuente: caras.perfil.com