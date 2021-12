Hoy puede ser un día inolvidable para Colón

Colón de Santa Fe y River Plate disputarán el Trofeo de Campeones en el Estadio Único de Santiago del Estero, por lo que se espera una gran cantidad de hinchas sabaleros y millonarios en las rutas de la provincia de Santa Fe. En este contexto, te contamos todo lo que tenés que saber para llegar a la final.



En conversación con AIRE, Marcos Romero, director de Seguridad Deportiva, afirmó que están trabajando fuertemente haciendo refuerzos en seguridad vial, sobre las rutas 70, 19, 34, 4, 11 y 39. "Lo estamos trabajando y lo hicimos toda la semana, pero no fue sencillo tener la información de dónde salen las distintas peñas, tanto la gente que viene de Buenos Aires como la que viene de Santa Fe. Tenemos peñas que salen en vehículos particulares, otros en colectivos, entonces carecemos de esa información", dijo el funcionario.



Además afirmó que la policía está realizando patrullaje fuerte sobre sus mismas jurisdicciones y que "con esa información vamos a hacer las postas sobre las unidades regionales que van pasando de una a otra". El regreso está planificado de la misma manera, yendo a la inversa. "Vamos a contar con información desde Santiago del Estero para poder hacer los acompañamientos desde el límite provincial hasta las distintas ciudades a las que se vayan dirigiendo la gente de Colon y la de River", dijo Romero.

"Cualquier argentino se puede trasladar por las rutas, lo que estamos tratando es que esto sea ordenado. El gran espectro de gente que se mueve la mayoría entiende que va a una fiesta de fútbol, pero tenemos un pequeño porcentaje que no entiende esto y complican el movimiento de esta gran masa. Estamos apuntando a que el ciudadano de bien no tenga ningún tipo de inconveniente", afirmó al tiempo que aseguró que por la gran cantidad de gente, algunas estaciones de servicio no abrirán el sector de venta de comestibles.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial detallaron cómo y dónde serán los controles vehiculares. Si bien funcionarán los puestos de control habituales sobre todas las rutas, desde el sábado a primera hora se reforzarán todos los controles con un operativo especial. Habrá en total 10 puntos fijos y aleatorios de control de la Policía de Seguridad Vial sobre la Autopista 09 Buenos Aires-Rosario, la Autopista 01 Rosario-Santa Fe, la Autovía 19, la Ruta Nacional N°34 y la Ruta Nacional N°11. Los controles se intensificarán en las zonas con más tránsito, como por ejemplo cerca de la ciudad de Ceres, donde hay un peaje varios kilómetros antes del cruce a la provincia vecina.



Antonella Cerutti, directora de la Agencia, aclaró que los controles serán, principalmente, de ordenamiento del tránsito debido a que se espera gran cantidad de carga vehicular. Sin embargo, no descartó que se hagan controles de documentación vehicular y de alcoholemia. No habrá controles de tipo sanitario como control de fiebre o de carnet de vacunación.

La funcionaria recordó la documentación exigible para circular por las rutas de Santa Fe: licencia de conducir teniendo en cuenta que se prorrogaron los vencimientos (vencidas desde el 1 de mayo al 31 de diciembre 2020, prorrogadas 18 meses y las vencidas entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2021 prorrogadas 12 meses); la cédula de identificación del vehículo, tarjeta verde o azul; seguro en vigencia; RTO; DNI; y el impuesto a la radicación del vehículo (patente). Cerutti también aconsejó a los hinchas que programen el viaje con tiempo, que descansen antes de partir y que respeten las normas.

Cuáles son las rutas que pueden hacer los hinchas

La principal vía que une a la provincia de Santa Fe con Santiago del Estero es la Ruta Nacional N°34, que también recorre a las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy. Se extiende desde la Circunvalación de Rosario hasta el puente internacional que cruza a Yacuiba en la frontera boliviana.

Por San Cristóbal

Desde la ciudad de Santa Fe el recorrido habitual para llegar hasta la capital de Santiago del Estero es ir hasta San Cristóbal y luego tomar la RN 34 a la altura de Arrufó. El camino comienza por la Ruta Nacional N° 11 hasta Nelson, desde allí hay que tomar hacia el oeste la Ruta Provincial N° 4 hasta llegar a San Cristóbal. Luego, hay que viajar 50 kilómetros por la Ruta Provincial N° 39 hasta la localidad de Arrufó y allí finalmente tomar la RN34 para cruzar a la provincia de Santiago del Estero entre Ceres y Selva. Luego, el camino es siempre por la misma vía hasta llegar a la capital provincial.

El camino en total es de 616 kilómetros lo que implica un poco más de siete horas de viaje. Sin embargo, hay que tener en cuenta que durante estos días y, sobre todo el viernes y sábado, va a haber una gran carga vehicular sobre las rutas. Es probable que en el cruce a Santiago del Estero haya demoras.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad de Santa Fe indicaron que desplegarán un operativo durante los días previos al partido por la cantidad de personas que se movilizarán. Habrá controles de ordenamiento adicionales en todas las vías, aunque todavía no definieron dónde estarán los puestos.

Por Rafaela

El otro camino que se puede tomar desde la ciudad de Santa Fe, y que probablemente también sea uno de los más elegidos, es por Rafaela. Desde la ciudad de Santa Fe hay que tomar la Ruta Nacional N°19. Según informó Vialidad Nacional, desde la localidad de Angélica hasta casi llegar a Rafaela, está habilitada la doble calzada de la Autopista. En los extremos de la ciudad de Rafaela, hay desvíos en los empalmes por obras, pero indican que no causan grandes demoras.

Más adelante, hay nuevas obras de construcción de la autopista sobre la Ruta Nacional N°34 entre las localidades de Ataliva y Sunchales. Desde allí hasta el cruce de la provincia en Ceres son 131 kilómetros y desde Vialidad Nacional indicaron que no hay obras y que “está todo en buen estado y transitable”.

En total por esta ruta son 630 kilómetros y el recorrido puede tomar más de ocho horas. También se espera que esta ruta esté cargada, porque es probable que sea escogida por varios santafesinos y muchos hinchas de River que viajen desde Buenos Aires.

Por Tostado

Hay otra opción para ir hasta Santiago del Estero y es cruzar a la provincia por la Ruta Provincial N°2 desde Tostado. Desde la ciudad de Santa Fe primero hay que tomar la Ruta Nacional 11 hasta Nelson, luego la RP04 hasta San Cristóbal y finalmente la RP02 hasta Tostado. Desde esta ciudad santafesina se puede tomar la Ruta Nacional N°98 hasta llegar a la localidad santiagueña de Bandera. A partir de allí, hay que continuar hacia la ciudad capital por la Ruta Provincial N°21. Luego se puede retomar la RN34 a la altura de Añatuya o seguir por la 21 hasta llegar más cerca de la ciudad de Santiago.

La ruta abarca en total 648 kilómetros, lo que significa más de 8 horas. De las tres opciones analizadas, esta es la más larga pero la menos utilizada, por lo que se espera que sea la menos congestionada.

Entradas

Tras dos días de venta, las entradas para el partido entre River y Colón de Santa Fe por el Trofeo de Campeones se agotaron. Los hinchas sabaleros, al igual que ocurrió en 2019 -cuando el Rojinegro jugó la final de la Copa Sudamericana de ese año- colmarán Santiago del Estero para acompañar al equipo de Eduardo Domínguez. También la parcialidad millonaria agotó este jueves sus tickets. El estadio estará colmado.

Poco más de 11.000 hinchas de Colón podrán alentar al equipo este sábado en el Estadio Único de Santiago del Estero, de los cuales 9.000 son los socios a los que el club les dio prioridad en la compra de tickets. Por los canales de reventa, se han llegado a pedir cifras exorbitantes: hasta 55 mil pesos por un ticket para presenciar la tercera final del conjunto sabalero en los últimos dos años.

Ingresos al Estadio Madre de Ciudades para la final del Trofeo de Campeones entre Colón de Santa Fe y River Plate

Los simpatizantes que posean ticket para acceder al Estadio Madre de Ciudades ya poseen un comunicado oficial que determina los accesos para ingresar al mismo.



Canal de TV, día y horario para ver en vivo River Plate vs Colón de Santa Fe, por el Trofeo de Campeones

En el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, los dos campeones del 2021 resolverán cuál es el “supercampeón” del fútbol argentino.

Dónde ver River-Colón de Santa Fe

El encuentro será transmitido por Aire de Santa Fe y televisado por Fox Sports Premium y TNT Sports (Argentina).

A qué hora juegan River y Colón de Santa Fe

El partido comenzará a las 21.10.

Dónde juegan River-Colón, por el Trofeo de Campeones

La final se jugará en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Cómo estará el tiempo en Santiago del Estero este fin de semana

El próximo fin de semana se prevén días muy calurosos en Santa Fe y Santiago del Estero. Quienes viajen a ver el partido entre Colón y River sentirán las consecuencias de los no menos de 36° que se esperan y la alta humedad debido a la inestabilidad del tiempo, que traerá chaparrones aislados.

En la ciudad de Santa Fe, se prevén 37° y 38° de máxima. En Santiago del Estero habrá algo más de calor. Según indicó el experto en clima de AIRE, Pablo Lucero, para las 21.10 del sábado, cuando se juegue el partido en el Estadio Madre de Ciudades, se esperan unos 31°, aunque con una sensación térmica que puede alcanzar los 36°. A esto habrá que sumarle la humedad, ya que se prevén precipitaciones previas al partido. El sábado hay una leve probabilidad de chaparrón, posiblemente en las primeras horas de la tarde o a media tarde.

Hacia la noche las condiciones mejorarán, por lo que a la hora del partido habría buenas condiciones en el tiempo. Quienes se queden el domingo en Santiago del Estero tendrán condiciones inestables. Puede llegar a haber otro chaparrón ese día. Recomiendan mucha hidratación.

Fuente: Aire de Santa Fe