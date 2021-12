Rosario Central desmintió a la jugadora de su plantel que denunció que la echaron por besar a una compañera: “La decisión fue deportiva”

Dirigentes de Rosario Central desmintieron las acusaciones vertidas en redes sociales y algunos medios televisivos por las jugadoras Maira Sánchez y Micaela Bianchi, quienes fueron separadas del plantel de fútbol femenino de Primera División.

El club del barrio de Arroyito informó en sus redes sociales que “la salida de jugadoras del plantel de fútbol femenino fueron una decisión pura y exclusivamente en el carácter deportivo”.

El comunicado indica también que “tanto dirigentes como cuerpo técnico trabajan en la búsqueda del protagonismo en 2022, implicando en ese trabajo la toma de decisiones que se realizan siempre buscando lo mejor para la institución”.

Respecto de los mensajes publicados en las redes sociales por las dos jugadoras, que indicaron que las habían echado por besarse, la entidad sostiene que “Rosario Central entiende el dolor que pueden ocasionar este tipo de decisiones como lo son la salida de una jugadora del plantel, pero lo que no tolerará es la mentira ni las difamaciones sobre trabajadores/as y directivos/as que hacen a nuestro Club”.

En esta línea, el texto recuerda que “el Club Atlético Rosario Central ha sido pionero en materia de género a través de su secretaría, que lleva años trabajando diariamente por una institución cada día mas igualitaria y jamás toleraría una situación de tales características en el vestuario de ninguno de sus planteles”.

Asimismo, el club asegura que “ante esto, la institución se someterá a todos los organismos con competencia en la temática y buscará agotar todas las instancias para dejar aclarada en su totalidad la situación”.

El descargo de las futbolistas de Rosario Central

La defensora Maira Sánchez y la arquera Micaela Bianchi anunciaron en sus redes sociales que se van del club por “motivos extrafutbolísticos”.

Sánchez denunció que la directora técnica del equipo, Roxana Vallejos, le comunicó que la echaba del plantel por haber, supuestamente, besado dentro del club a una compañera.

En tanto, la arquera Micaela Bianchi anunció también a través de las redes que no seguirá vistiendo la camiseta de Central en la próxima temporada. En su despedida, la golera “canalla” afirmó que su separación del plantel “no es por rendimiento deportivo sino por defender ideales propios y de las compañeras”.

La carta completa de Maira Sánchez

Hoy debo despedirme del club Rosario Central. De estos colores que amo desde la cuna, que orgullosa y respetuosamente defendí por 6 años. Me llevo mucho aprendizaje, muchas amigas y recuerdos increíbles porque acá pude cumplir mi sueño. Por motivos extrafutbolísticos y de una manera muy injusta no voy a vestir más esta camiseta.

El 9/11/21 me llamaron a uno de los vestuarios y a solas me comunica nuestra DT que me echaba del plantel “profesional” por haberme, supuestamente, besado dentro del club con una compañera. A dónde está la Secretaría de género? A dónde están las personas que defienden nuestros derechos? Por qué no se me valora cómo deportista? Acaso mi vida personal tiene más peso que mi rendimiento deportivo?

Espero que de ahora en adelante no se encierren en un cuartito después de los entrenamientos para ser profesionales, para poder tener contrato, para sentirse importante, para poder gozar de beneficios y privilegios, porque ese no es el fútbol femenino que queremos y menos en Central. Ojalá puedan aprender los verdaderos valores que este deporte tan lindo tiene y que además sea un espacio en donde no confundan las cosas personales con la disciplina. Eternamente agradecida a las personas que siempre me apoyaron. Que viva el FÚTBOL Y CENTRAL”.