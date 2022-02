Docentes le dicen no a Perotti y no comienzan las clases en Santa Fe

Ayer, los maestros afiliados a la Asociación del Magisterio de Santa Fe llevaron a cabo, de forma virtual, la asamblea provincial con la participación de representantes de las 19 Delegaciones Departamentales y, tal como se preveía, debido a que, casi sin excepciones, todas las mociones puestas a consideración de las bases, proponían la impugnación de la propuesta. Es así que sólo restaba definir cuantos días y con qué modalidad se iba a realizar la protesta.

La adopción de medidas de acción directa en Amsafe tuvo una amplia mayoría de adhesiones en la asamblea, a punto tal que sobre 32.884 votantes, 32.243 (98,05 %) se inclinaron por rechazar el aumento que propuso la provincia. Solo 239 personas se expresaron a favor de la aceptación de la propuesta salarial. En tanto, hubo 73 abstenciones y 229 votos en blanco.

Vale recordar que, un día antes, los docentes nucleados en el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y en la Unión Docentes Argentinos (UDA) se habían manifestado en contra del 41,47% por ciento que ofreció el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, en tres tramos: 17,5 % en marzo; otro de 8,08 % a partir de junio, más uno de 8,08 % en agosto e igual porcentaje en septiembre, mes a partir del cual se realizaría una “revisión” del acuerdo.

Tras ese encuentro paritario, el titular de la cartera laboral santafesina señaló que en realidad “el incremento sería del 42,8% por ciento" porque se le debía sumar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que significa un 1,06% más.

De todas formas, tanto Amsafe como Sadop y UDA expresaron de entrada su malestar porque ni siquiera se había alcanzado la cifra que se había ofrecido en la paritaria nacional, que es del 45,45% de aumento salarial.

Más tarde, Pusineri defendió el ofrecimiento y consideró que "está en línea con lo ofrecido por la ciudad y la provincia de Buenos Aires".

El funcionario remarcó que la propuesta “deja el salario inicial en 75 mil pesos”, y “se cumple con el pedido docente de que nadie esté por debajo de la canasta básica”.

La tensión entre los gremios docentes y el Gobierno puede subir todavía más en caso que en los próximos días no aparezca una nueva oferta salarial. Por lo pronto, Amsafe anticipó que realizará otra doble jornada de protestas el 8 y 9 de marzo.

Por el lado de los docentes particulares el rechazo fue igual de contundente. En ese sentido Sadop votó por el no inicio de clases la semana próxima, parando los días miércoles 2 y jueves 3, y continuar, si el Gobierno no mejora lo ofrecido, con las jornadas de lucha durante la segunda semana de marzo, también los días 8 y 9.

De igual manera, UDA anunció paros para el 2 y 3 de marzo.

También la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica llevó a cabo su congreso provincial el pasado viernes, y resolvió medidas de fuerza por 48 horas en el inicio del ciclo lectivo.

Con información de La Opinión