Berni criticó la entrega de planes sociales a los piqueteros: “Coincido con Larreta y Bullrich”

Alejado del kirchnerismo pero manteniendo su pertenencia al peronismo y su rol como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni se sumó a las críticas contra la entrega de planes sociales a las organizaciones piqueteras: “Coincido con Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich”.

Este martes el jefe de Gobierno porteño había manifestado que los líderes de las agrupaciones que cortan la calle “extorsionan a la gente” amenazándolos con quitarles la asistencia si no van a las manifestaciones. En ese contexto reclamó al Poder Ejecutivo Nacional “que les saquen los planes”.

“Coincido con Larreta”, afirmó Berni en diálogo con La Nación+, pero marcó “una diferencia” recordando su paso por el Ministerio de Desarrollo Social durante la presidencia de Néstor Kirchner: “Desde el 2003 en adelante, junto a un equipo de trabajo que presidí, tuvimos la responsabilidad de transformar un millón cien mil planes sociales, y cuando me fui dejé 300 mil; no solo hicimos una transformación de los planes en puestos de trabajo formal, cooperativas y trabajo popular, sino que además administrábamos los planes”. “Nunca entregué el poder discrecional a las organizaciones piqueteras para que entreguen los planes”, enfatizó.

En ese sentido cuestionó que el gobierno de Macri “hizo totalmente lo contrario”. “Lejos de transformar los planes en trabajo, los aumentó, de 300 mil los llevó a 800 mil, y además les dio la potestad a los piqueteros de entregar ellos los planes y sacárselos a quienes ellos quieran”, agregó.

El ministro de la administración de Axel Kicillof también expresó su coincidencia con la presidenta del PRO: “Tiene razón Patricia Bullrich, tenemos más planes y más pobreza”. “Pero porque no están direccionados a los que lo necesitan, el gobierno de Macri utilizó los planes para sostener la gobernabilidad y la paz social en la calle, lo mismo que se hace ahora”, explicó criticando tanto a Cambiemos como a la gestión de Alberto Fernández. Y señaló que entre 2015 y 2019 “(Juan) Grabois y los piqueteros no protestaban” contra el ex mandatario.

Con respecto al pedido del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de quitar los planes sociales a los piqueteros, Berni dijo que “Larreta lo tendría que haber hecho cuando fue gobierno con Macri, y es uno de los causantes de este gran descontrol que este Gobierno, en vez de mejorarlo, lo empeoró”.

El ministro de Seguridad reafirmó su postura con respecto a los cortes de calle e ironizó que está “eternamente procesado por haber desalojado piquetes cuando los jueces decían que no había que desalojar”. “No estamos tomando conciencia de que los planes destruyen la fuerza productiva del país”, advirtió.

“El piquete es un negocio de unos cuantos; a la crisis económica se le acoplan los empresarios de la pobreza, que trafican con los planes sociales”, definió. E insistió que “cuando Macri compró la tranquilidad en la calle, aparecieron los traficantes de la pobreza”.

La interna del Frente de Todos

Sergio Berni, quien lleva dos años criticando a la gestión de Alberto Fernández pese a ser ministro de Axel Kicillof, aseguró que no se “arrepiente” de haber militado más de 30 años en el kirchnerismo, pero que él pertenece al peronismo. Destacó que apoya al gobernador de la provincia de Buenos Aires porque “por primera vez está generando soluciones estructurales” y lo deslindó de la crisis que atraviesa el país: “Kicillof no tiene responsabilidad en la injerencia de la política macroeconómica”.

Entre otras definiciones, el funcionario dijo que no está peleado con Cristina Kirchner pero que no habla más “ni con ella ni con Máximo Kirchner”. Sobre el hijo de la vicepresidenta además mencionó que “está siendo coherente entre lo que piensa, dice y hace”.

“Comparto lo que dijo Máximo, nosotros vinimos con tres cosas bien claras: recuperar salarios, bajar inflación y tarifas, cosas que no se pudieron concretar por diferentes motivos”, expresó.

“No estoy conforme con el funcionamiento de este gobierno, pero peor que el de Macri y el de De la Rúa no hay nada”, concluyó.

