Dalma Maradona aseguró que la camiseta que subastan de su padre no es la de los goles a Inglaterra

Sigue la disputa sobre la camiseta que Diego Maradona usó ante Inglaterra en México ‘86 y que subastarán por una suma millonaria. Steve Hodge, exfutbolista británico que cambió casacas con el Diez luego del partido, asegura que es con la que se marcó el mejor gol de la historia de los Mundiales y el de “la mano de Dios”. Sin embargo, Dalma, la hija de Pelusa, lo niega: “Él tiene la del primer tiempo“.

Aquel 22 de junio de 1986, las altas temperaturas obligaron a Maradona a utilizar dos camisetas azules con el número 10 en la espalda, una por tiempo. Si bien ambas son valiosísimas, claramente la que vistió en el complemento es mucho más cotizada, ya que fue allí donde marcó los tantos mencionados.

“Este exjugador cree que tiene la camiseta del segundo tiempo de mi papá, pero es una confusión. Tiene la del primero. Queríamos aclarar eso para que la gente que la quiera comprar sepa la verdad”, dijo Dalma Maradona durante una entrevista con eltrece.

Al ser consultada por el paradero de la otra casaca, solo aclaró: “No la tiene mi mamá. No te voy a decir quién la tiene para no exponer a esa persona. Solo podemos corroborar que no es esta que subastan”.

En el libro de Maradona “Mi Mundial, mi verdad”, escrito por el periodista Daniel Arcucci, Diego explicó: “En el camino al vestuario, un inglés, creo que Hodge, no sé, me enteré después, me pidió cambiar la camiseta. Yo le dije que sí y la cambiamos”.

La subasta de la camiseta que utilizó Diego Maradona ante Inglaterra en el Mundial de México 1986

Una de las camisetas que Maradona usó en el estadio Azteca para eliminar a los ingleses estuvo exhibida durante los últimos 18 años en el Museo de Manchester. Es propiedad del exfutbolista inglés Steve Hodge, que asegura que se la cambió a Diego una vez finalizado el partido camino a los vestuarios. Ahora será subastada en un valor que podría llegar a los 7 millones de dólares.

Hodge asegura que Diego se la dio con sus propias manos cuando terminó el Argentina 2 - Inglaterra 1. Algo que niegan rotundamente desde la familia del excapitán de la Selección argentina.

El punto en esta historia es que Diego usó una camiseta en el primer tiempo y otra en el segundo. Una de las dos la guardó en el bolso y la conservó. La otra se la llevó Hodge.

Qué dice la empresa que subasta la camiseta

La firma Sotheby´s, que tiene a cargo la subasta de la camiseta, asegura que realizó un trabajo minucioso para confirmar la autenticidad de la camiseta: “Parte del desafío de Sotheby’s al evaluar la camiseta fue identificar la camiseta con los dos goles históricos. Como parte de este esfuerzo, Sotheby’s trabajó con Resolution Photomatching para hacer coincidir la camiseta con ambos objetivos, examinando detalles únicos en varios elementos del artículo, incluido el parche, las rayas y la numeración”.

La historia de la camiseta azul usada contra Inglaterra

Argentina utilizó aquella camiseta azul por casualidad. Cuando la FIFA comunicó a la AFA que contra Inglaterra debería jugar con su segunda equipación, Rubén Moschella le comentó a Carlos Bilardo que el único juego de camisetas suplentes que tenían era el que habían utilizado contra Uruguay en octavos de final. Bilardo se negó a usar las mismas y pidió otras camisetas con tela más liviana para combatir el calor.

La marca Le Coq, que vestía a la Selección argentina, aseguró que era imposible confeccionar un nuevo juego de camisetas en menos de 72 horas. Entonces, Moschella salió a las calles del DF y comenzó a recorrer tiendas de deporte buscando camisetas azules de la marca Le Coq. Encontró dos modelos y los llevó al hotel. A Bilardo no lo convencía ninguno de los dos. Fue Maradona quien decidió que utilizarían la que tenía un color más intenso y brillante.

Moschella regresó a la tienda y compró 38 camisetas para los futbolistas de campo, una para cada tiempo. “Yo creo que la camiseta del segundo tiempo la tiene Hodge. La otra la tiene Diego”, dijo Rubén Moschella, gerente de selecciones durante el Mundial de México.

