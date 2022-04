Denuncian millonario gasto del Ministerio de las Mujeres en celulares para sus funcionarias

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que conduce Elizabeth Gómez Alcorta volvió a quedar una vez más en el eje de la polémica. Esta vez, es por la apertura de un expediente para comprar 87 celulares de alta y media gama para las funcionarias. La cartera que se creó en 2019 pretende gastar entre 4 y 6 millones de pesos en aparatos electrónicos.

A través del expediente Nro. EX2021-98110668 disponible en el sitio oficial Compr.Ar.gob.ar, la cartera que conduce Gómez Alcorta lanzó la convocatoria para escuchar ofertas para la compra de los aparatos. De acuerdo al documento oficial, del total de los celulares siete serán de alta gama y 80 de gama media. Estos aparatos serán utilizados por las funcionarias del ministerio de Mujeres en los programas “Acompañar”, “AcercAR derechos” y la “Red de Asistencia Integral de las Violencias por Motivos de Género”.

Hasta el momento se aceptaron cuatro ofertas, tres de ellas oscilan entre los cuatro y seis millones de pesos. La de $4.000.000 corresponde a Fabián Raul Romera Romeu. En tanto, la de $6.092.092 es de ID Group SA. En el medio queda la de AMX ARGENTINA S.A por un monto de $4.729.913. De acuerdo al promedio de las tres ofertas, un celular de alta gama ronda los 140 mil pesos por unidad y el de gama media se posiciona en torno a los 40 mil pesos.

Las últimas polémicas de Gómez Alcorta

A comienzos de marzo, la titular de la cartera de Mujeres fue cuestionada -incluso desde la oposición se pidió su renuncia- a raíz de sus polémicas declaraciones sobre un caso de abuso en manada en el barrio porteño de Palermo. “No son monstruos, no son enfermos, son varones socializados en esta sociedad porque si no pareciera que el problema está en algunos individuos con problemas, y no en la sociedad”, indicó la funcionaria sobre los 6 jóvenes denunciados por violar a una joven a plena luz del día en un auto.

“Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal”, añadió la ministra en sus redes. Esta intervención impulsó el reclamo de la oposición para que renuncie a su cargo. No obstante, con el correr del tiempo la iniciativa perdió fuerza e incluso fue ratificada en su cargo por el presidente Alberto Fernández.

En paralelo a la polémica, una funcionaria del Ministerio de la Mujeres abandonó la carta y dejó una serie de críticas que hicieron eco. Raquel Vivanco estaba al frente del ‘Observatorio de las Violencias y Desigualdades’ y decidió dejar su cargo por “no encontrar síntesis en lo que desde allí se debe generar”.

