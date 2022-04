“Tenía una relación con la pornografia”: la dura confesión de Jada Pinkett, la esposa de Will Smith

El pasado 27 de marzo se desató el escándalo en el mundo del espectáculo mundial. Will Smith golpeaba a Chris Rock en el rostro por un chiste que este último le hizo a la pareja del actor, Jada Pinkett.

A partir de esto se empezaron a conocer detalles oscuros de la relación de los actores, como por ejemplo que Jada se casó “casi obligada” con Will Smith. Pero hay algunas vivencias de la involucrada aún más oscuras.

La actriz contó que fue adicta a la pornografía: “Era poco saludable lo que hacía, tenía una relación con la pornografía que no me hacía bien, he llegado a consumirla cinco veces al día”.

“Quería practicar la abstinencia, y eso me condujo a establecer una relación poco sana con lo que miraba, me sentía vacía”, dijo sobre su etapa de rehabilitación.

Luego reveló que no tuvo otra opción que hablarlo con el hijo que tiene en común con Will Smith: “Somos muy abiertos en nuestra familia, nos gusta poner todos los tópicos sobre la mesa, es la única manera posible y entre nosotros no hay secretos”.

Recientemente Jada reveló que no estaba del toda convencida de contraer matrimonio con el protagonista de “Hombres de negro”: “Estaba muy presionada, era una actriz joven, estaba embarazada y no sabía qué hacer, pero nunca quise casarme”. “Lo hicimos porque ‘Gammy’ (su mamá) estaba llorando. Era como si ella nos dijera: ‘tienen que casarse’”.

Al respecto, Will Smith se refirió al tema: “Sí, recuerdo tener un fuerte deseo de que ustedes se casaran y que vos estabas enferma, no cooperabas en nada”. “Pero no recuerdo tu rechazo a la idea del matrimonio”.

“Desde que tenía cinco años que me imaginaba cómo sería mi familia, no hubo un día de mi vida en que no quisiera estar casado y con una familia”, continuó Smith.

Fuente: la100.cienradios.com