Novak Djokovic afirmó que padece una extraña enfermedad: “Es algo que me afecta el metabolismo”

Novak Djokovic está preocupado por su salud, aunque no quiso entrar en detalles de lo que le está ocurriendo. En la rueda de prensa posterior a la final del ATP de Belgrado -en el que era el claro favorito- el serbio comentó que tiene una enfermedad que le afecta el metabolismo.



“No se trata de coronavirus, no quiero dar más detalles, pero es algo que me afecta al metabolismo”. explicó Nole después de caer en la final del ATP 250 de Belgrado, ante el ruso Andrey Rublev, número 8 del mundo.

El serbio ganó el primer set por 6-2, cayó en el segundo por 7-6 y se vio una clara merma física en el tercero cuando fue derrotado 6-0.

“Es preocupante tener esa sensación en la cancha. No me sentí cansado hasta el final del segundo set. El juego 5-4 fue un juego largo y fue entonces cuando comencé a no sentirme bien. También me pasó en Montecarlo”, reveló.

“Creo que está relacionado con la enfermedad que he pasado, que fue algo duro físicamente y también en salud”, concluyó.

Djokovic, que llegaba a este torneo luego de ser eliminado en la ronda inicial del Masters 1000 de Montecarlo, se midió por primera vez en el año con un jugador “top ten”, en el marco de un certamen de rango menor (ATP 250), al que acudió con la intención de relanzar su campaña

Sin embargo, “Nole” no pudo coronarse esta vez en su ciudad natal, Belgrado, como sí lo hizo en 2009 y 2011, aunque logró imponerse en tres partidos durante la misma semana, algo que no sucedía desde el año pasado.

En lo trascurrido de 2022, el serbio jugó apenas ocho partidos, con un balance de cinco triunfos y tres derrotas, una estadística que intenta mejorar de cara a Roland Garros, previsto en París del 22 de mayor al 5 de junio.

En lo que va de este año, aún no pudo coronarse en ningún torneo, aunque sigue firme en el primer puesto del ranking mundial.

Fuente: TN