Luego de tres meses de inactividad, Rafa Nadal volvió a jugar y venció a Cobolli en el ATP 500 de Barcelona

La leyenda española, Rafael Nadal, volvió a jugar tras más de tres meses y obtuvo un contundente triunfo por 6-2 y 6-3 sobre el italiano Flavio Cobolli por la primera ronda del ATP 500 de Barcelona.

Rafa, que había jugado oficialmente por última vez a principios de enero en el ATP de Brisbane, se mostró muy sólido en su superficie favorita, el polvo de ladrillo, y prácticamente no le dio chances a su rival.

Mañana tendrá una durísima prueba ante el australiano Alex de Miñaur (11°) en la segunda ronda del torneo que ganó en 12 ocasiones (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 y 2021).

De no mediar inconvenientes, la gira de Nadal seguiría con los Masters 1000 de Madrid y Roma, para finalmente llegar de la mejor manera posible a Roland Garros, el Grand Slam que ganó en 14 ocasiones.

Nadal habló sobre su retiro del Tenis

Esta gira podría marcar el final de la carrera profesional de Nadal, que casi no disputó partidos en las últimas dos temporadas debido a varias lesiones, y el lunes, en la previa del duelo con Cobolli, se refirió a su retiro: "Voy a estar en pista. Para mí es un regalo poder estar en Barcelona, me lo tomo como mi último año y quiero disfrutar cada momento. Por eso tiene un sentimiento más especial".

A pesar de que el hoy número 646 del ranking ATP esté en el ocaso de su carrera, aclaró seguirá siendo competitivo: "En la vida siempre hay un final. No sé si será mi última participación, pero esa es mi sensación actual. Estoy feliz de estar aquí, es un regalo. Quiero disfrutarlo sin renunciar a ser competitivo, no me lo tomo como un homenaje. Saldré a hacerlo lo mejor posible, a darme oportunidades".

Fuente: 442