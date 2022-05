Elizabeth Gómez Alcorta definió a Javier Milei como la «derecha zombie» y «terraplanista»

La ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, manifestó que el Estado debe seguir invirtiendo en políticas de género para achicar la brecha social y laboral entre el hombre y la mujer. En ese marco, dijo que cerrar el Ministerio de la Mujer es un razonamiento «infantil» que repite la «derecha zombie» y «terraplanista» que no cree en el cambio climático y las vacunas como el caso de Javier Milei.

«Yo no creo que vaya a suceder eso (el cierre del Ministerio en 2023). Seguramente hay otros que pensaran que no hay que invertir en materia de igualdad para reducir la violencia de genero», sentenció Gómez Alcorta en una entrevista para Radio 10 y agregó: «Si se sigue ese razonamiento habría que cerrar el Ministerio de Desarrollo social porque sigue habiendo pobres».

«Los feminismos lo que buscan es la igualdad. A nosotras nos cuesta más conseguir trabajo formal y ganamos menos trabajando la misma cantidad de horas que los hombres. Pero, los varones no tienen que pedir perdón. El Estado tiene que invertir mucho para que esas diferencias se vayan achicando. La ONU dice que al ritmo que venimos faltan entre 170 y 200 años para que esto suceda», expresó la dirigente del Frente de Todos.

«Hay quienes creen que el Estado no tiene que hacer nada. Es profundamente ideológico, pero el tema es cómo hacés para dar una opinión cuando tenés del otro lado una derecha zombie y terraplanista que niega el cambio climático y que dice que no te tenés que vacunar y que hay que cerrar el Ministerio. No tenés forma», insistió la funcionaria.

«Si tengo que ocuparme de los pibes mientras el padre se va a laburar es obvio que afuera de la casa efectivamente voy a tener menos autonomía. Por eso presentamos el Programa Acompañar para aquellas mujeres que están en riesgo por violencia de género y así puedan obtener ingresos económicos para salir de la situación. Es un empujón», indicó Gómez Alcorta. Sin embargo, la asistencia económica dura 6 meses y equivale a un salario mínimo que hoy se ubica en los 38.940 pesos.

«Los libertarios quieren libertad de mercado para morirse solos en la calle. Están diciendo que todo es una mierda y que van a prender fuego el Banco Central. No es ninguna propuesta», concluyó la ministra atacando a un sector de la política que viene en ascenso. Por ahora, desde el partido de Milei no respondieron a las declaraciones de Alcorta.

Con información de www.elintransigente.com