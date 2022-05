Inusitada euforia por el censo desconcertó a propios y extraños

Tras la culminación del Censo 2022, Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, visitaron en noche de este miércoles la sede central del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para analizar junto a su titular, Marco Lavagna, el resultado del relevamiento poblacional que se realizó hoy en todo el país. La decisión de asistir fue inesperada y se presentó para evaluar el funcionamiento del extenso operativo y felicitar a los técnicos.

Se trata de la primera actividad en conjunto desde hace varias semanas, en el marco de la interna donde el Presidente es duramente cuestionado por el kirchnerismo por sostener en el cargo a Guzmán. Según dijeron en la Casa Rosada, el jefe del Ejecutivo y su ministro supervisaron la carga final de los datos de las provincias desde el centro de cómputos, y saludaron y felicitaron a los técnicos. Pero no está previsto que se sumen a la conferencia de prensa que planea brindar Lavagna con el balance final de la jornada. “Vienen sólo a tomar nota del operativo y se van”, dijeron fuentes oficiales.

Más temprano, el Presidente había hecho la primera referencia del día al operativo. En sus redes sociales había mostrado una foto junto a la primera dama, Fabiola Yáñez, su hijo recién nacido, Francisco, y las dos censistas que los visitaron en la quinta de Olivos. Según dijo, ya había completado el formulario correspondiente hace varios varios días, entregó el código de la vivienda, detalló cuántas personas viven con él y pegó la oblea adhesiva en el marco de la puerta de entrada.

“Ya recibimos a Camila y Marisol e hicimos el Censo. Es el primero de Francisco, que miraba todo con mucha curiosidad”, dijo, de modo descontracturado, que incluyó el emoji de corazón. “Nuestro agradecimiento a los censistas por su amabilidad y su rapidez. Estamos felices de pasar este día en familia contribuyendo con un horizonte más certero. ¿Ustedes ya recibieron a su censista?”, publicó. El martes por la tarde, en su despacho, había recibido a cinco de los 650 mil censistas que trabajaron en el operativo a cambio de una retribución de 6000 pesos.

El Censo 2022, impulsado por el Estado para conocer la población estimada del país, comenzó a las 8 y culminó a las 18. Por ahora, Lavagna informó que se estaban cargando los datos de las distintas provincias, y adelantó que las estadísticas generales se podrían conocer entre hoy y mañana. Por ahora, sólo detalló la cantidad de personas que completaron el censo digital, que alcanza los 23.813.773 censados. “Esto no es como una elección en la que se pueden ir conociendo datos parciales”, pidió paciencia el funcionario, esta tarde.

El titular del organismo calificó como “muy normal” el procedimiento, aunque admitió que hubo muchos avisos, a través de los canales oficiales del instituto y en las redes sociales, de ciudadanos que no pudieron ser registrados porque no recibieron la visita de los censistas. Aunque minimizó los inconvenientes, aseguró que buscarán subsanarlos en los próximos días. “Atenderemos las viviendas que quedaron sin censar. Vamos a utilizar distintos mecanismos para verificar las viviendas que no han sido censadas. Hasta ahora hemos tenido algunos llamados y algunos mails, es una porción chica y la vamos a atender”, aseguró.

En Buenos Aires completaron el censo digital 9.561.099 personas, en CABA 2.150.367, en Catamarca 163.128, en Chaco 407.164, en Chubut 361.834, en Corrientes 559.174, en Córdoba 2.131.522, en Entre Ríos 735.682, en Formosa 249.524, en Jujuy 272.362, en La Pampa 225.437, La Rioja 156.562, Mendoza 1.075.737, Misiones 447.575, Neuquén 404.529, Río Negro 432.692, San Luis 298.671, Salta 455.929, San Juan 330.359, Santa Fe 1.970.809, Santiago del Estero 430.280, Santa Cruz 202.246, Tierra del Fuego 120.825 y Tucumán 670.266.

