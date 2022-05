La oposición le contestó a Alberto Fernández y rechazó cualquier posibilidad de votar una suba en las retenciones

Hace pocos días, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo en un canal de noticias que las retenciones a las exportaciones no se iban a modificar y que era una decisión tomada por el Presidente de la Nación. Sin embargo, hoy el propio Alberto Fernández desmintió a su ministro de Economía y le pidió ayuda a la oposición en el Parlamento para modificar el tributo aduanero.

“Necesitamos desacoplar los precios internos de los externos. El instrumento con el que se hace eso más fácilmente son las retenciones. Ahora, las retenciones son un tema legislativo y necesito que el Congreso entienda el problema y llegado el caso acompañe una decisión de esa naturaleza”, aseguró el jefe de Estado en diálogo con el periodista Ernesto Tenembaum en radio Con Vos.

Pero si en el Gobierno nacional alguien tenía la esperanza, o basaba su estrategia de desacoplar precios en una suba del impuesto, podría ir cambiando de opinión porque desde la oposición salieron rápidamente a desechar cualquier tipo de suba a las retenciones.

“El Congreso sí entiende y la única solución no es subir retenciones. Para que la economía funcione se necesita un Gobierno con un plan. Las excusas del Presidente ya no se las cree nadie”, señaló a Infobae el presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo. “El Congreso no es el responsable de la pésima política económica Alberto Fernández, no puede ordenar su coalición de gobierno y busca culpar a la oposición. Los problemas se encaran con programas y coherencia, pero al Presidente ya no le creen ni los propios”, escribió el dirigente radical en sus redes sociales.

El también radical y presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Ricardo Buryaile, se mostró sorprendido por el cambio de actitud de parte de la Casa Rosada. “La palabra de Alberto Fernández se devalúa con la rapidez del peso. Incluso, hace 24 horas Martín Guzmán decía que no iban a tomar la decisión de subir retenciones. La palabra del presidente se sostiene menos que un perro en misa”.

El también ex ministro de Agricultura de la gestión Cambiemos señaló a Infobae que la ultima modificación de las retenciones -que eliminó el diferencial para el aceite y la harina de soja- y que aún se está discutiendo en los tribunales “no es legal. Nosotros entendemos que - N del R: con la no aprobación del Presupuesto 2022- ha caído la facultad del Gobierno de imponerlas”.

El titular del bloque de la UCR en Diputados, el cordobés Mario Negri, también desestimó un apoyo del Congreso a un cambio en el impuesto y dijo que desde su bloque no van a votar la suba de retenciones ni de otro impuesto. “El Presidente confunde inflación con suba de algunos precios relativos. No se les cae una idea, sólo buscan aumentar la recaudación a costa del sector que mas produce. Dejen de expoliar al campo y armen un plan serio”, agregó.

La respuesta de los diferentes legisladores de Juntos por el Cambio no debería sorprender a la Casa Rosada ya que desde la última elección este sector viene repitiendo en modo dogmático que no votará ninguna suba impositiva. Pero no son los únicos en el Congreso de la Nación que se oponen a un cambio en las retenciones.

Si la intención del Frente de Todos era ir a buscar votos en los otros bloques de la oposición tampoco tendrá mucha suerte. El presidente del Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, también se expresó y fue tajante en la negativa: “El Congreso no aprobará ningún aumento de retenciones. La inflación es un problema serio, que Macri y este gobierno tomaron livianamente. Si no cambian, van a seguir pulverizando la capacidad de compra del ingreso de la clase media y de los más humildes”.

Aunque sume al resto de los legisladores del interbloque de Provincias Unidas y hasta a los cuatro legisladores del bloque de la izquierda, y descontando que los sectores libertarios no acompañarían una suba de las retenciones, en este escenario el Frente de Todos en la Cámara de Diputados le costaría mucho alcanzar el quórum y mucho más lograr una modificación del impuesto a las exportaciones.

* Para www.infobae.com