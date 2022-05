El doloroso testimonio de un actor der Okupas sobre su adicción a las drogas: “Tuve 27 internaciones”

Franco Tirri, más conocido como “El Chiqui” en Okupas, habló con Gastón Pauls sobre el consumo de drogas y su historia de adicciones que sufrió durante casi dos décadas.

“Pocos años después de empezar a consumir, se me volvió un hábito que ya no podía evitar tener, y ahí dije ‘upa’. Al mismo tiempo, uno trata de no mirar, te vas haciendo el boludo y sabés que el agua te está llegando al cuello”, comenzó contando Tirri.

El actor contó que a los 17 años le comenzó a agarrar curiosidad por las drogas: “La gran mentira de la droga es que quiebran el sistema. Vos consumiendo le estás haciendo el juego a ese sistema”.

A los 22 empezó con el consumo de cocaína y luego pasta base, que la venta en Argentina surgió a partir del año 1996: “La pasta base es el demonio, más que la merca. Cuando no estaba fumando pasta base, estaba durmiendo. Tuve 27 internaciones entre 1998 y 2016″, confesó.

Cuando le dio vida a “El Chiqui” en Okupas, ya había estado internado una vez: “En ese momento consumía marihuana, estaba limpio de cocaína o pasta base. Después de Okupas, llegué a vivir en la calle. En cierto sentido, era un paralelismo con el personaje que hice. La droga, el alcohol te saca la libertad, el poder sentirme bien. Perdí oportunidades de laburo”, expresó sobre su situación.

“El alcohol es como la falopa, pero te lo venden en el kiosco o el supermercado”, reflexionó por todo lo vivido.

Y agregó: “Es una oportunidad para que la gente sepa todo lo que transité. Es la primera vez que yo lo cuento así, públicamente, cuál ha sido mi itinerario todos estos años. Y que ahora sí, estoy más lúcido, no soy un ejemplo de nada, pero sí he superado esas etapas espantosas en las que no podía dejar de hacerlo, hasta que no tenía plata, fisureaba un celular, me metía en cualquier lado. Eso ya fue”.

Fuente: la100.cienradios.com