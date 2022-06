Sportivo, por el pasaje a la final ante Ben Hur

El torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol ingresa en su etapa más apasionante: la definición. La zona A ya tiene a Ben Hur con el pasaje para la final por el título pero en la zona B son varios los elencos que llegan a esta novena y última fecha con ganas de arrebatarle el boleto a Sportivo Norte.

El Negro es líder y depende de sí mismo. Hoy recibirá a Talleres, el colista del grupo, y si gana ya nadie lo podrá alcanzar. Si empata o pierde dependerá de otros resultados.

En caso de producirse empate en puntos en el primer lugar, entre dos equipos deberán jugar a las 72hs en cancha neutral. Si fueran 3 o más elencos jugarán un petit torneo de todos contra todos con juegos cada 72hs, también en canchas neutrales.

Los encuentros de la zona A, correspondientes a esta novena fecha, se disputarán el próximo domingo.

Las Posiciones de la zona B: Sportivo 16, puntos; Libertad 14; Unión 13; Quilmes 13; Atlético (MJ) 13; Ferro 11; Bochazo 8; Florida 7; Talleres (MJ) 3.

Este jueves jugarán, desde las 22hs: Unión de Sunchales vs Florida de Clucellas (Mauro Cardozo), Atlético María Juana vs Argentino Quilmes (Franco Ceballos), Sportivo Norte vs Talleres María Juana (Leandro Aragno), Ferrocarril del Estado vs Libertad (Rodrigo Pérez).

Fuente: diariolaopinion.com.ar