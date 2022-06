Ganó Unión y también se sacó la mufa

Unión logró un triunfo importantísimo, no tanto por el rival, sino por la racha negativa con la que llegaba el Tate al partido contra Barracas Central. Y es que en la competencia local, el equipo rojiblanco sumaba siete partidos sin victorias, con seis derrotas y un empate. Por lo cual, el 2-1 llegó en un momento justo para generar mayor tranquilidad.

El equipo tatengue terminó pidiendo la hora, cuando en algunos pasajes del encuentro estuvo cerca de golear. El nivel del equipo fue de mayor a menor, pero no lo definió en el momento preciso y como suele suceder en el fútbol, sufrió por esa falta de eficacia, más allá de los dos goles.

Unión jugó un muy buen primer tiempo en la faz ofensiva, aunque no tanto en la parte defensiva. El Tate generó mucho en ataque, además de los dos goles en pelota quieta. Porque metió un tiro en el palo, le sacaron una pelota en la línea. Y ganó un par de veces por arriba que por poco no terminaron en gol.

En 45' minutos llegó mucho más que en los dos partidos anteriores. Más allá de que llegando a los 2' de juego, fue Barracas Central el que pudo ponerse arriba en el marcador. Pero una vez más emergió la figura de Santiago Mele quien le tapó un mano a mano a Junior Arias.

El Tate reaccionó y a los 8' Mauro Luna Diale asistió a Mariano Peralta Bauer, quien hizo la diagonal y apareció por el centro del área. A la carrera remató de derecha y el balón terminó impactando en el caño derecho del arco defendido por Rodrigo Saracho.

Pero un minuto más tarde, a los 9' Unión se puso en ventaja. El córner desde la derecha ejecutado por Enzo Roldán encontró la cabeza de Jonatan Álvez quien apareció sin marca en el segundo palo y con un movimiento certero puso el balón junto a un palo, estableciendo el 1-0.



Y cuatro minutos más tarde, es decir a los 13' se repetiría la fórmula. Aunque esta vez cambiaron los intérpretes. El córner llegó desde la izquierda por intermedio de Kevin Zenón y el anticipo de cabeza en el segundo palo fue de Emanuel Britez quien colocó el balón abajo y junto al caño izquierdo para el 2-0.



En dos envíos aéreos y antes del primer cuarto de hora, Unión vencía a Barracas Central por 2-0. Y cada vez que se lo proponía llegaba con claridad al área rival. Peralta Bauer lo tuvo luego de una gran asistencia de Álvez pero cuando la pelota tenía destino de red, llegó el cruce salvador de Brian Calderara.

Y además de los dos goles, también pudo marcar dos más de cabeza. En la primera Franco Calderón llegó libre por el segundo palo y el testazo se fue desviado. Mientras que en la segunda ocasión, el que anticipó fue Leonel Bucca en el primer palo y la pelota se fue por el fondo.

Barracas llegó con un remate cruzado de Juan Vázquez que encontró una muy buena respuesta de Mele, que ya en el arranque le había tapado un mano a mano a Arias. También llegó el local con un remate de Fernando Valenzuela que se fue por encima del travesaño.

El Tate se fue a los vestuarios con un resultado que reflejó la superioridad, pero así como marcó dos goles y pudo hacer algunos más, también es cierto que le llegaron y le generaron algunas chances concretas. Demostrando un muy buen rendimiento de mitad de cancha hacia adelante y no tanto hacia atrás.

Pero en el segundo tiempo, Unión con la salida prematura de Álvez por una molestia muscular, perdió potencia en ataque y su ausencia se hizo notar. Ya el equipo no tuvo descarga y no logró aguantar el balón, dado que no fue productivo el ingreso de Matías Gallegos.



Barracas Central se adelantó metió algunos cambios que lo mejoraron y a los 23' llegó el descuento para el conjunto local. A instancias del VAR, el árbitro Andrés Merlos decretó penal por una mano de Britez. Y Fernando Valenzuela desde los 12 pasos y con un exquisita definición engañó a Mele y puso el 2-1.



A partir de allí fue todo de Barracas y el partido se jugó en campo de Unión. Lo pudo empatar el equipo conducido por Alfredo Berti con un remate de Pablo Mouche que dio en el caño izquierdo. Y en tiempo de descuento, Facundo Castro no llegó a conectar debajo del arco, luego de un cabezazo fuera del área.

La síntesis del sufrimiento de Unión fue que terminó jugando con seis defensores, a los cuatro que estaban desde el arranque, Gustavo Munúa les sumó en el final a Francisco Gerometta y Facundo Agüero. La salida de Álvez debilitó mucho al equipo y los cambios no funcionaron.

Al punto tal que se dio un hecho inusual y es que Imanol Machuca ingresó a los a los 13' del segundo tiempo y Munúa lo reemplazó a los 42' para el ingreso de Gerometta. Unión no jugó bien en el segundo tiempo y fue superado por Barracas, pero la diferencia la hizo en el primer tiempo con Álvez en cancha.

Síntesis

Barracas Central: 23-Rodrigo Saracho; 33-Facundo Mater, 22-Nicolás Ferreyra, 3-Gonzalo Paz, 21-Brian Calderara; 5-Dylan Glaby, 18-Jonatan Blanco; 7-Fernando Valenzuela, 8-Juan Vázquez, 12-Sebastián Rincón y 15-Junior Arias. DT: Alfredo Berti.

Unión: 77-Santiago Mele; 16-Federico Vera, 2-Franco Calderón, 22-Emanuel Britez, 3-Claudio Corvalán; 9-Mariano Peralta Bauer, 8-Enzo Roldán, 26-Leonel Bucca, 34-Kevin Zenón; 7-Mauro Luna Diale y 44-Jonatan Álvez. DT: Gustavo Munúa.

Goles: PT 9' Jonatan Álvez (U), 13' Emanuel Britez (U), ST 23' Fernando Valenzuela (BC).

Cambios: ST 9' Matías Gallegos x Álvez (U), 13' Lucas Esquivel x Zenón (U), Imanol Machuca x Peralta Bauer (U), 15' Pablo Mouche x Arias (BC), Neri Bandiera x Blanco (BC), Iván Tapia x Vázquez (BC), 38' Maximiliano Rodríguez x Mater (BC), 41' Facundo Castro x Glaby (BC), 42' Francisco Gerometta x Machuca (U), Facundo Agüero x Luna Diale (U).

Amonestados: Peralta Bauer y Machuca (U), Ferreyra y Mater (BC).

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Malvinas Argentinas.

Fuente: Uno Santa Fe