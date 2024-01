Juan Román Riquelme no se guardó nada y le tiró fuertes críticas a Valentín Barco

Este viernes Juan Román Riquelme fue consultado sobre un hecho que indispone al mundo Xeneize: la partida de Valentín Barco, quien hace pocos dias fue presentado como nuevo refuerzo del Brighton de la Premier League.

En este escenario y sin titubear el presidente del Azul y Oro aseguró: "A mí me tocó ser futbolista. No sé si me fue igual o si le fue mejor que a mí, y a mi me vinieron a comprar un montón que veces y siempre dije que no con 18 años. Depende de cada jugador. Después hay un representante que te quiere convencer. Pero el que firma el papel es el jugador. Lo que ha hecho el chico para mí está muy mal. Vos tenes tu manera. Cuando vos recibís un papel es una decisión suya. Por eso no comparto la pregunta de que se hicieron las cosas bien o mal. Es decisión del jugador, no hay que darle más vueltas. En Vélez ha pasado lo mismo", agregó", le dijo Riquelme a ESPN.

"Me propusieron lo hacer lo mismo, pero no hay que darle vueltas. Lo que hizo el chico está muy mal, es así. El representante existe, porque le dice que va a ganar más plata, pero la decisión es del jugador. Y si yo te lo digo es porque yo lo viví. Eso no se hace, ni tampoco está bien lo que hace el otro club (Brighton). La decisión siempre es del jugador. Le ofrecimos renovar por cuatro años, pero el dirigente, que no pateó una pelota en su vida, le recomendó otra cosa. Yo como jugador no había visto una cosa igual a él", apuntó.

Se debe recordar que Barco abandonó la institución tras la transferencia que abonaron Las Gaviotas por sus servicios, quien había comunicado que la dirigencia del plantel boquense no quiso atenderle el teléfono. "Si me atendió el teléfono o no, la decisión es del jugador. Lo demás son excusas. Ya está. Si las cosas están hechas", tiró.

Fuente: 442