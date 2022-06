La dura advertencia de Cande Ruggeri a su papá tras haber contado su embarazo sin permiso: “Le hago la cruz”

La semana pasada se vivió una situación particular al aire en F90 (ESPN). Sin el aval de Cande Ruggeri, Oscar confirmó que su hija está embarazada. “Voy a ser abuelo”, lanzó el exjugador. Rápidamente, sus compañeros lo felicitaron y él bromeó: “Se viene el tercero, se viene el tercero”. Él ya tiene un nieto y una nieta por parte de su hija Daiana, pero ahora será abuelo por parte de Candela. “No sé si se podía decir, pero sí, voy a ser abuelo”, tiró el Cabezón.

Cande Ruggeri tiene 30 años, es actriz y modelo. Este es su primer embarazo. Está de novia con Nicolás Maccari, quien no forma parte del mundo de la farándula y es el inventor de “Libro de pases”, una red social para jugadores de fútbol. La hija de Oscar Ruggeri hizo su primera aparición en la televisión en 2015, en Bailando por un Sueño. Además, hizo teatro junto a Emilio Disi en la novela Secretarias, estuvo en el programa ESPN Redes y Showmatch: la Academia. Actualmente se desempeña como presentadora digital de El Hotel de los Famosos.

La advertencia de Candela Ruggeri para su papá

Candela Ruggeri no saludó a su papá, Oscar Ruggeri, por el Día del Padre. ¿El motivo? A la modelo no le gustó que su padre contara públicamente que está embarazada, sin darle la posibilidad de hacer el anuncio. Actualmente, está todo más que bien entre ambos. Sin embargo, la host digital de El Hotel de los Famosos aprovechó un móvil para hacerle una fuerte advertencia al Cabezón.

Al hablar de cuándo será su primer parto, dejó bien en claro que jamás perdonaría que no estuviera presente en un día tan especial para ella. “Si mi parto se lo perdió por andar jugando al fútbol, le hago la cruz. El nacimiento es entre diciembre y enero”, expresó Cande Ruggeri en diálogo con Nosotros a la Mañana. Y se despidió remarcando que quiere vivir su embarazo con tranquilidad.

“La última ecografía de mi hermana entramos todos y a mí todo el mundo me pregunta cuándo es la próxima eco; les digo que no sé porque no quiero que estén todos en la eco”, sentenció.