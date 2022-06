La palabra de Tiziano Gravier tras el ataque en Rosario: “Estaba escupiendo sangre”

Tiziano Gravier habló con Telenoche luego de haber sufrido una brutal golpiza en Rosario, que provocó una fractura en su mandíbula. Consultado sobre cómo estaba, sostuvo: “Anímicamente los primeros días fueron bastante complicados. Estuve angustiado un tiempo, tenía subidas y bajadas. Estuvo bueno que tuve muchos amigos que me vinieron a ver al hospital primero y después a casa cuando fui, así que eso me hacía bien. Ahora de a poco estoy volviendo a la vida cotidiana, a la rutina. Ayer tuve que volver a la universidad porque tenía que rendir un final”.

Consultado sobre lo que más lo angustiaba los primeros días luego del ataque, Tiziano Gravier sostuvo: “Yo creo que tuve distintas etapas. Al principio era bronca total y después era angustia porque no entendía bien qué es lo que había pasado. Le intentaba buscar una explicación lógica a por qué y eso es lo que más me costaba entender, no sabía. Entonces era como ‘pasó esto’, cómo afrontarlo, decir ‘bueno, esta es mi nueva realidad’”.

Luego, el hijo de Valeria Mazza contó: “Me costaba muchísimo comer, hablar, tomar agua. Encima cuando salí del hospital tenía que seguir tomando medicamentos y como tenía la panza vacía me hacía doler la panza, después me agarraba fiebre, entonces era como un malhumor todo el tiempo. Era intentar buscar una explicación que no llegaba a encontrar y después aceptar de a poco esta nueva realidad y el proceso de recuperación que tiene el cuerpo”.

De esta manera, relató los hechos ocurridos el 5 de junio: “Yo estaba con mi hermano, cruzamos la calle, Escucho que alguien de mi derecha me dice ‘Ey, tincho’, y cuando lo miro me como un golpe. No tengo tiempo de contestarle ni de reaccionar. Al primero que me pega nunca lo veo, no podría reconocerlo”.

“Tengo una imagen de costado que veo como se le van a mi hermano y fue instintivo sacar a mi hermano de ahí. Recupero el equilibrio y salgo corriendo, con el envión lo empujo y lo traigo conmigo y salimos corriendo”, explicó el profesional en esquí alpino. Y, agregó: “Ya estaba escupiendo sangre y sabía que tenía la mandíbula rota”.

Ni bien se dio cuenta de lo que le estaba ocurriendo, Tiziano explicó que tuvo que comunicarse con sus padres. “Fue una llamada terrible, porque tenía la sensación de tener la mandíbula rota pero no estaba 100% seguro. Estaba con la adrenalina al máximo, entonces lo único que les decía era ‘vengan’, porque teníamos que ir al hospital. En esa cuadra nos metimos en el bar en una esquinita y los esperamos ahí a que vengan. Ahí ellos llegaron y nos fuimos directo al hospital, no pasamos ni por casa”, relató.

“Cuando me dijeron que me tenían que internar me cayó un poco todo”, explicó, a modo de cierre de su relato sobre los acontecimientos que tuvo que pasar.

