Resultados paupérrimos de la 11º medición del Observatorio Industrial de Rafaela

En oportunidades pareciera que las autoridades piensan que los ciudadanos somos todos idiotas y nadie hace sus propios cálculos. Resaltar que 77 empresas industriales crearon 270 puestos de trabajo es sencillamente tomar a la gente de estúpidos y no decirles la verdad. A eso hay que sumarles los empleados que renunciaron y fueron despedidos, por lo que el balance es paupérrimo y el informe solo muestra una sola cara.

Molesta y mucho que funcionarios públicos y hasta el mismo intendente Castellano se presten a mentirle y engañar a la gente.

Hay que decir la verdad para mejorar, engañándose y engañando de nada sirve, con la mentira nada se logra y todo queda igual. Es hora que los funcionarios públicos y los responsables de este tipo de informes sean mucho más honestos y no se dediquen a engañar.

EL POLÉMICO INFORME

Este viernes, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Área Industrial, se presentaron los resultados de la 11º medición del Observatorio Industrial de Rafaela, un instrumento que lleva adelante el Municipio a través del Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL), la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, la Comisión de Industrias del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), en colaboración con diversas instituciones de la ciudad.

Se trata de una encuesta cuatrimestral, aplicada sobre una muestra de empresas industriales de Rafaela (que en este caso asciende a 77 empresas de 21 sectores industriales que representan aproximadamente el 69% del empleo total y el 62% de la facturación industrial) que tiene por objetivo monitorear el desempeño económico reciente, indagar respecto a las perspectivas económicas de mediano plazo y conocer las principales dificultades por las que atraviesa el empresariado local.

En esta oportunidad, en la presentación de los datos, estuvieron presentes el intendente Luis Castellano; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso; la secretaria de Hacienda y Finanzas; Noelia Chiappero; el coordinador de Ciencia y Tecnología, Mauricio Menardi; el secretario General de la UOM y de la CGT, Roberto Oesquer; el director General del CCIRR, Iván Acosta; el director Ejecutivo de ACDICAR, Daniel Frana; el Licenciado en Economía y asesor de ICEDeL, Mario Garrapa; empresarios locales, entre otros.

EL ENCUENTRO

Al respecto, Diego Peiretti expresó: “Hoy presentamos una nueva medición del Observatorio Industrial, la número 11. Cabe resaltar que hay una decisión como Gobierno local de sostener este estudio, ya que son tres mediciones por año y esta es la número 11”. “Se trata de información importante que vamos recabando sobre el nivel de actividad de la industria local. Es un relevamiento que sigue mostrando una industria en expansión, con un nivel de actividad muy alto, llegando por encima del 76% de uso de capacidad instalada”; sumó. El funcionario destacó que “es un Observatorio que nos muestra algunos resultados interesantes para leerlo desde lo local y lo territorial, que nos marca algunos desafíos interesantes, porque en esta expansión y en este crecimiento, existe una demanda de mano de obra que viene creciendo y nos obliga a trabajar desde lo local en la formación del recurso humano para poder cubrir las necesidades”.

En sintonía con lo anterior, Peiretti sumó que “allí, hay oficios vinculados a lo tecnológico pero también hay oficios tradicionales y por eso hemos establecido acuerdos con los gremios para estar formando, en los próximos días, junto con el Gobierno de la provincia de Santa Fe, temáticas vinculadas a la tornería, soldadura y mantenimiento eléctrico; oficios que está demandado la industria y desde el territorio local debemos trabajar”. “También salieron los temas de financiamiento como una cuestión a trabajar. Es un desafío importante y allí venimos acompañando a varias industrias en la vinculación con líneas tanto provinciales como nacionales: Santa Fe de Pie, FONDEP, entre otras. Son casi 20 empresas con un monto cercano a los 120 millones de pesos lo que venimos gestionando”; agregó.

El secretario de Producción, Empleo e Innovación concluyó explicando que “vemos una industria en expansión, con buen nivel de actividad, con algunos problemas a nivel macro pero que, sin dudas, desde lo local tenemos un campo de acción importante para seguir trabajando de manera conjunta”.

DATOS RELEVADOS

En la presente edición, que abarca lo acontecido durante el primer cuatrimestre de 2022, se observa una industria rafaelina que continúa transitando por la senda de la expansión, en un escenario donde la crisis sanitaria pareciera estar llegando a su fin. Así queda de manifiesto al observar el notorio crecimiento de los niveles de actividad, el alto uso de la capacidad instalada y la fuerte caída en el ausentismo laboral del período. Por otro lado, el empleo industrial también ha crecido en términos interanuales, con un balance neto de más de 270 puestos de trabajo directos creados durante los últimos doce meses en el marco de la muestra, previsión que permanece estable a mediano plazo. Sobre este tema, se observaron dificultades asociadas al proceso de selección e incorporación de nuevo personal. Existe una demanda que no llega a ser cubierta, principalmente personal con formación en oficios y para tareas de mantenimiento; evidencia clara de la importancia de seguir profundizando las políticas relacionadas a la formación y capacitación que se vienen desarrollando. Analizando las principales dificultades del empresariado local, se destaca la creciente preocupación por la caída en las tasas de rentabilidad empresarial –afectada en gran medida por una inflación persistente y en alza-, a lo que se suma en esta medición la presencia de problemas en el frente externo, en particular la pérdida de competitividad cambiaria y el faltante de insumos críticos para la producción. El problema de la caída en la rentabilidad es un fenómeno que ya viene siendo observado en ediciones anteriores, constituye una señal de alerta temprana. Al reducirse el margen operativo empresarial, principal fuente de financiamiento de las inversiones, se dificulta la concreción de nuevos proyectos industriales y ello puede atentar en el desenvolvimiento del sector durante los próximos meses. Por último, consultadas las expectativas empresariales para los próximos doce meses respecto a la situación macro no se muestran favorables, no obstante, el empresariado local no prevé cambios significativos en la situación general de las empresas ciudad, ni en los niveles de empleo.