¿Qué pasa en LT28?. ¿Venden la radio?. ¿Zanoni es el único que cobra?

Pasar por la primera cuadra de calle Saavedra, cuando los empleados de Radio Rafaela (LT28) salen de cumplir con sus tareas laborales, es escuchar de todo y para todos los gustos. Hace unos meses los comentarios se hacían en voz baja, pero ahora ya nadie tiene reparos y los trabajadores buscan a quienes no tienen reparos ni compromisos de pauta en decir la verdad sin temer represalias, como en nuestro caso. En realidad, nos buscaron por ser los únicos que reunimos esa condición.

Lo cierto es que hay empleados de la radio que desde hace más de cuatro meses no cobran y la situación al parecer no da para más.

Uno trabajador de la radio, que muchos adjudican a Omar Perotti, nos dijo, por supuesto en off (de lo contrario sería eyectado al instante): "Los problemas son muchos y algunos no cobramos hace más de cuatro meses. La situación no da para más, tenemos familias para mantener y las esperanzas cada día son menores. En mi caso estoy decidido a buscar otro laburo porque de otra manera es hacerle juicio a Perotti y tengo claro que después de eso nunca más en vida trabajo. Quien está a cargo de la radio me fue muy claro: "si te querés ir, mandá el telegrama, no se te ocurra hacer juicio por que ya sabes de quien es la radio".

Otra de las personas que literalmente nos buscaron para que seamos los encargados de realizar esta denuncia nos manifestó: "El clima es imposible, especialmente a la mañana, Zanoni está enfrentado con Any, ella es el oído de Perotti en la radio y el enfrentamiento con Zanoni ya no se puede disimular. La verdad que trabajar a la mañana en ese programa es para masoquistas, yo ya no doy más. Escuchar lo que Zanoni dice de Any me tiene cansado, y aguantarla a ella, sabiendo que todo lo que pasa, luego se va a trasmitir a los "chupamedias" de Perotti también. Demasiado con mis problemas que son muchos y vos lo sabés".

Pero lo que más afecta por estos días es la falta de dinero, la falta de pago de los sueldos. Otro empleado de la emisora fue contundente: "Mirá, yo hace tres meses que no cobro, me cortaron la tarjeta y estoy debiendo el alquiler. Ya estoy resignado. ¡¡Si no cobra Zanoni, mirá si nos van a pagar al resto!!.

EL TRASFONDO DE ESTA TRSITE HISTORIA

Investigando en profundidad pudimos averiguar, y podemos afirmar con total y absoluta seguridad, que la radio tiene un interesado concreto para comprarla. Perotti ya habría dado el visto bueno.

El Grupo Vila-Manzano es el interesado en cuestión, y las negociaciones estarían muy avanzadas. El déficit financiero es enorme y sin Perotti en el poder la continuidad sería más que difícil, por ello cuando llegó la oferta, esta misma fue recepcionada de muy buena manera.

Por ahora se estaría chocando con algunos escollos, pero habría un entendimiento en los puntos principales. La continuidad laboral de los empleados no correría riesgo, el único que no es del agrado de los potenciales adquirentes sería Gerardo Zanoni, pero ¿por qué?.

La actitud aduladora de Zanoni hacia el oficialismo de Santa Fe y de Rafaela, el enfrentamiento con el principal referente de la oposición en Rafaela, Leonardo Viotti, y algunas otras cuestiones, no son del agrado de quienes hoy están muy interesados en adquirir la emisora.

LA JUGADA DE QUIENES USAN A ZANONI

Otra versión que en los últimos días circuló con mucha fuerza en la misma emisora de calle Saavedra, es que algunos allegados al perottismo y a Castellano tendrían casi cerrada la compra de una emisora con costos muchísimos más bajos, casi insignificantes en comparación con los que hoy insume LT28, sería una emisora de FM que ya está posicionada en la ciudad y en donde podrían "sentar" a Gerardo Zanoni para que siga produciendo el mismo efecto que hoy logran, pero a costos mucho más convenientes.

Algunos dicen que esto lo vienen hablando con el locutor desde hace meses y los números con Zanoni en realidad estarían en orden, solo que no es "políticamente correcto" que se sepa ya que se armaría un gran revuelo con sus compañeros.

"El Gordo cobra todos los meses y no tiene ningún problema. Se hace el pelotudo por que sus mismos compañeros lo matan, pero quedate tranquilo que cobra y con aumento", nos dijo un compañero de trabajo que lógicamente nos pidió reserva.

Seguramente a partir de ahora los vientos comenzaran a soplar con mucha más fuerza. Lo importante es que a los empleados de la emisora se les pague en tiempo y forma, que no se los use ni que se los empuje a renunciar para reducir costos. La historia reciente y la verdadera titularidad de la emisora es bastante turbia, pero sus propietarios deben saber que con el salario de sus trabajadores no se puede jugar.

La prensa de Rafaela es manejada por la pauta oficial, el silencio cómplice de muchos es repugnante, pero quienes quieren contar la verdad, saben que R24N no tiene compromisos con nadie y que mientras se venga con la verdad, este medio siempre estará a disposición de los que padecen este tipo de situaciones.