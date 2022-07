Patricia Bullrich reafirma su candidatura: «Me quiero hacer cargo»

El Gobierno de Alberto Fernández está atravesando un momento muy particular. Los problemas de inflación más el déficit fiscal han generado un hueco en el sector económico que afecta a toda la sociedad y parece no tener fin. Sin embargo, Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad, presentó un conjunto de medidas que tomará en caso de que el año entrante gane las elecciones.

La dirigente será candidata por Juntos por el Cambio junto a otros funcionarios de distintos espacios. A pesar de ello, su nombre parece ser el que más peso tiene y el que más firme se prepara. «Me quiero hacer cargo de lo que está pasando y quiero prohibirles hacer más daño«, arremetió la dirigente al referirse al presente que atraviesa la Argentina.

En este mismo sentido señaló que tiene «un programa para 2023» aunque ella prefiere «hablar del ahora«. Es por eso que explicó que «los argentinos se está desangrando» y hay que tomar medidas de urgencia para revertir este duro momento social. «Tengo tres puntos. La primera es liberar el trabajo de verdad como acaba de hacer Mendoza. La segunda es una hora de educación más por día porque por la locura que de este Gobierno perdimos puestos en lengua y matemática. Hay que recuperarlos», alertó.

Por último, pidió «cerrar el torniquete de la emisión» porque «siguen gastando y mientras gastan se llevan plata de tu bolsillo, de nuestro bolsillo». Ya en un tono más de campaña, Patricia Bullrich pidió al Frente de Todos que «no nos esperen a nosotros al 2023 porque desde ahora tenemos que accionar y actuar frente al agujero negro que todo cae en la nada» que son.

La contradicción de Patricia Bullrich

Instantes después de estas críticas al Gobierno en A24, Patricia Bullrich le habló a su propio espacio con un mensaje bastante alejado al que dio ella. «Quiero decirle a todo Juntos por el Cambio que nosotros debemos tener la capacidad de demostrarle a la sociedad que entendemos el problema hoy, y no que estamos pensando en candidaturas«, concluyó.

* Para www.elintransigente.com