A cuánto se devaluaron los 10 millones de pesos que Alex Caniggia ganó en El Hotel de los Famosos

Sin lugar a dudas, la final de El Hotel de los Famosos fue uno de los momentos más icónicos para los televidentes argentinos. Tras mantenerse en vilo por saber quién se consagraba como campeón, Alex Caniggia terminó derrotando a Martín Salwe y llevándose el premio de $10 millones de pesos. Sin embargo, no todo resultó cómo esperaba, ya que el monto terminó siendo menor debido a la devaluación existente en el país.

Tras lograr mantenerse dentro de El Hotel de los Famosos durante más de cuatro meses, y dejar en el camino a más de 20 participantes, Alex Caniggia logró llegar a la última instancia del programa y competir contra el locutor, con quien mantuvo una tensa relación desde el inicio. Si bien no fue para nada fácil, el hijo del ex futbolista le puso todo su empeño y logró llevarse los 10 millones de pesos por los que tanto esperaron él y las demás celebridades que quedaron eliminadas.

En medio de su visita a Socios del espectáculo, el ganador del certamen de El Trece habló sobre cómo fue su experiencia dentro de la competencia y el premio que obtuvo. Sobre este último, Alex Caniggia realizó una particular declaración que dejó a varios sorprendidos.

“Tengo que cambiar rápido los 10 millones de peso porque no valen nada”, explicó el hijo del ex futbolista. “En este momento nada más estoy pensando en cobrar los diez palos porque se me va el dólar. La prioridad ahora es cobrar los diez palos y después veo qué hago”, comentó.

Si bien su alegría fue inmensa al momento de consagrarse como el vencedor de El Hotel de los Famosos y llevarse el gran premio, la realidad es que el monto del mismo aminora demasiada al ser cambiado a dólares. Debido a la mala situación de económica del país, el precio de la moneda estadounidense pasó de valer $201 a alrededor de $326, por lo que no llegarían a ser $30 mil dólares.

Fuente: la100.cienradios.com